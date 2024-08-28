İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu iş birliği içinde mi? Saraçhane’den çok konuşulacak kulis

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu iş birliği içinde mi? Saraçhane’den çok konuşulacak kulis

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın bir kaynağın, “CHP içinden bir grup, ‘Sen genel başkan ol, genel başkan olursan Yargıtay onaylayamaz’ dediler. Biz de güldük geçtik” dediğini aktardı.

Erkin, bugünkü yazısında bu konuşmaya yer verdi. Görüştüğü kişiye, Murat Sabuncu’nun “Bir süredir İmamoğlu’nun yakın çalışma ekibi ile CHP genel başkanı olma, daha doğrusu adaylığını koyma konusunda adım atmayı tartışıyor” iddiasını sorduğunu belirtti. İmamoğlu’nu yakından tanıyan ve seçim ofisinde çalışmış bir isim şu yanıtı verdi:

“Murat Sabuncu’nun yazısını okudum, doğru ya da yanlış bir bilgi göremedim. Siyasi yasak cezası istinafta onaylanacağı için Ekrem İmamoğlu CHP lideri olacak. Peki genel başkan olursa ceza neden gelmiyor? Bu mantığı anlamadım.”

Erkin, “Kimler CHP genel başkanı olmasını istiyor?” sorusuna ise şu yanıtı aldığını yazdı:

“Bu olayı istinaf üzerinden köpürttüler. İsmini vermeyeyim; CHP içinden bir grup, ‘Sen genel başkan ol, genel başkan olursan Yargıtay onaylayamaz’ dediler. Biz de güldük geçtik. Mantığı olmayan bir durum. Belediye başkanı olunca ceza onanıyor ancak genel başkan olunca onanmıyor. O zaman bir örnek vereyim: Canan Kaftancıoğlu CHP il başkanıydı ve ceza çıktı.”

Erkin’in yazısına göre, “Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir işbirliği içinde mi?” sorusuna ise şu yanıtı aldı:

“Kemal Bey aday mı olacak? Tabii ki olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı durumlar var. (İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’yla işbirliği yapacak) deniyor. Artık bir şeyler yazarken mantık aranmaz oldu. Kemal Bey’in ağırlığı var ama genel başkan olma şansı yok.”

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