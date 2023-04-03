İmamoğlu riskli yapıların yıkımında konuştu: 2019'da bana inandığı için gelip benimle fotoğraf çektirenin evini yıkıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'hızlı tarama' yöntemiyle ‘durduğu yerde çökme’ ihtimali tespit edilen 318 binadan biri olan Kartal’daki Akın Apartmanı’nın yıkımını gerçekleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı yıkım sırasında ilginç bir an yaşandı.

İmamoğlu'nun yanına gelen bir vatandaş, 2019 yılında ablası ve çocuğuyla birlikte İmamoğlu ile çektirdiği fotoğrafı telefonundan gösterdi. İmamoğlu'yla konuşan vatandaş, "Siz inandığımız için fotoğraf çektirdik" diye konuştu.

İmamoğlu'nun yanına gelen vatandaşın, çökme tehlikesine sahip binalardan birinde yaşadığı öğrenildi.

İmamoğlu ile vatandaş arasında geçen diyalog kameralara şu şekilde yansıdı:

“2019’DA BENİ DURDURUP FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ”

“Bina sahibimiz 2019’da Sultanbeyliği’nin gezerken ablasıyla ve çocuğuyla arabayı durdurup benimle fotoğrafı çekmiş. Sağ olasın, bu fotoğraf güzel bir fotoğraf, ben bilmiyordum şimdi bana sürpriz yaptı.”

“BANA SELAM VERİP FOTOĞRAF ÇEKTİRENİN EVİNİ YIKIYORUM, O DA BANA TEŞEKKÜR EDİYOR”

“2019’da bana inandığı için yanıma gelip selam verip fotoğraf çektirinin evini yıkıyorum, bu önemli bir şey. O da bana teşekkür ediyor, bu da önemli bir şey. Bu riskten kurtarıyoruz.

Onların tekrar bu yapıyı ayağa kaldırmaları için, hem onlara hem kiracılarına destek oluyoruz.”