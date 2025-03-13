İmamoğlu ilk kez açıkladı 'Diplomama yasal olduğunu bildiren dekan istifa ettirildi'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının yasal olduğunu raporlayan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse’nin, yapılan baskılarla istifa ettirildiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu, bu sürecin “Cumhurbaşkanı’nın yarattığı korku iklimi” nedeni ile gerçekleştiğini ifade etti.

"KORKTUĞU İÇİN TALİMATLARLA TUZAT HAZIRLIYOR"

Ekrem İmamoğlu diploması hakkındaki iddialara ilişkin ismini kullanmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan'ın karşısına çıkarak yarışacak cesareti olmadığını savunarak "En çok demokrasiden korkuyor. Biz demokrasi aşığıyız, o korkuyor. Bir de İmamoğlu ismini duyunca tedirginlikle sağına soluna bakıyor. Çok korkuyor. O kadar korkuyor ki bu korku açıkçası her daim onu tedirgin ediyor. Benimle çağrılarıma rağmen Türk milletinin huzuruna çıkıp mertçe yarışacak cesareti de yok. Onun için verdiği talimatlarla tuzaklar hazırlıyor, bana çelme takmaya çalışıyor, bana yaptıkları sık davetlerle adeta ikinci Saraçhane'ye döndürmeye çalıştığı savcılık, bugün alelacele bir kez daha İstanbul Üniversitesi'ne yazı yollayarak diplomamla ilgili baskı yapma sürecine devam etmiş, buraya gelirken öğrendim. Çok aceleleri var. Muhtemelen 'Bu işi 23 Mart'tan önce halledin' demişlerdir. Allah sizi ıslah etsin!" ifadelerini kullandı.

"BU RAPORU SENDEN KİM İSTEDİ?"

Ekrem İmamoğlu diplomasına onay veren ancak diploma tartışmaları gündeme gelmesi ile birlikte istifa eden rektöre seslenerek "4 ay önce bu raporu hazırlandın. 'O şartları İmamoğlu yerine getirmiştir' dedin. Rektörlüğün raporu burada. Ekrem İmamoğlu için 'Şartları karşılamıştır.' demiş. Dört ay önce bu rapor hazırlandı. Şimdi, imzanla yazdığın bu raporu hep takip edeceğim. 572 yıllık bir üniversitenin rektörü, bir profesör olarak yazdığın raporu bakalım inkâr mı edeceksin? Bu raporu senden kim istedi? Bunu açıklamalısın. Söylemediğin zaman biz onu tahmin ederiz." diye konuştu.

İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi’nde yaşanan süreci şu sözlerle aktardı:

"YILLARIN BİLİM İNSANI BASKIYLA İSTİFA ETTİRİLDİ"

"2020 yılında CİMER'e yapılan bir başvuruda, benim yatay geçişimin hukuka uygun olup olmadığı sorulmuş. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, detaylı bir inceleme yaparak geçişimin her açıdan yasal olduğunu tespit etmiş ve bir rapor hazırlamış. Bu rapor, dönemin fakülte dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse’nin imzasını taşıyor. Ancak o günden bu yana, bu raporun altında imzası bulunan değerli bir bilim insanına sistematik baskılar yapıldı. O kadar zor durumda bırakıldı ki sonunda istifa etmek zorunda kaldı."

İmamoğlu, bu durumu "Cumhurbaşkanı’nın yarattığı korku ikliminin bir sonucu" olarak nitelendirerek, bu baskının yalnızca kendisine değil, bağımsız karar veren akademisyenlere de yöneltildiğini söyledi.