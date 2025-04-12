İmamoğlu İnşaat’a kayyum atanmıştı… Baba Hasan İmamoğlu’ndan ilk açıklama!

Sözcü TV’de Öncesi Sonrası programına katılan yazar Saygı Öztürk, TMSF’nin kayyum atadığı İmamoğlu İnşaat’ın sahibi Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile görüştü. Hasan İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ana hatlarını Öztürk, canlı yayında anlattı.

“ÇOK ÜZGÜNÜM, ÜZÜLMEYE MECBURUM”

Hasan İmamoğlu, kayyum atanmasına ilişkin, “"Çok üzgünüm, üzülmeye mecburum. Bu şirketi 1968 yılında kurdum. O günden bu yana hayatımı bu şirketlere verdim” ifadelerini kullandı.

“Devlet el koymaya karar vermiş” diyen baba İmamoğlu, “Zaten ayın 23’ünden beri kapalıyız. 7-8 kişi geldi. Söyleyecek çok şeyim var ama üzüntüden artık söyleyemiyorum. Vergilerim var, param var ama vergilerimi yatıramıyorum. Çünkü hiçbir faaliyette bulunamıyorum. Malım vardı günlerdir satışını yapamıyorum” şeklinde konuştu.

TMSF’DEN GELENLERE: “TARLADAN GELDİM YİNE GEREKİRSE TARLAMA GİDERİM”

Şirkete TMSF’den gelenlere ise baba İmamoğlu’nun söylediği sözler ise dikkat çekti. Baba İmamoğlu, “1968 yılında kurduğum şirkete gelenlere şöyle dedim: Burayı kurtarmaya geldiyseniz başım üstüne, yıkmaya geldiyseniz diyecek bir şeyim yok, tarladan geldim yine gerekirse tarlama giderim” dedi.

NE OLMUŞTU?

Yolsuzluk suçlaması kapsamında İBB’ye yapılan operasyonlarda Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. Suçlamalar kapsamında pek çok şirket sahibi ise gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturmayla ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TMSF tarafından 101 şüpheli şahsa ait 24 şirkete doğrudan yine şüphelilere ait 28 şirkete de denetim kayyumu atandı.