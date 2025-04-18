İmamoğlu İnşaat'ın yönetiminin kimlere geçtiği belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk operasyonun kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun şirketinin yönetimine de el konuşmuştu. Yeni yönetimle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda, Ekrem İmamoğlu’na ait şirketin yönetimine kayyum atanmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Şirketlerin yeni yönetimiyle ilgili detaylar kamuoyuna yansımaya başladı.

19 MART OPERASYONUNDA 106 GÖZALTI KARARI

19 Mart sabahında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Dört gün süren emniyet sorgularının ardından, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Ali Nuhoğlu, Murat İlbak, Ali İlbak ve Yusuf İlbak hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMA DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve diğer 100 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticiliği", "suç örgütüne üyelik", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları kapsamında soruşturma yürütüyor. Bu kapsamda, aralarında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, Kentvizyon Reklam ve Karsal Örme AŞ’nin de yer aldığı 24 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLERİN TAM LİSTESİ

Ercan Öztürk’ün MedyaRadar’da yer alan haberine göre, kayyum atanan şirketler şunlar oldu:

İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.

İstcon İnşaat Yatırım Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Karpuz Danışmanlık Ltd. Şti.

Reklam İstanbul Medya ve Reklamcılık A.Ş.

Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş.

Karsal Örme Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Asır Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Erta İnşaatçılık Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş.

Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş.

3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.

Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş.

Panoffect Medya A.Ş.

Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

TMSF, 11 Nisan 2025 tarihinde İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla şirketlerin yönetimine şu isimleri atadı: Enis Güçlü Şirin, Cahit Tokmak, Necip Fazıl Özten, Halil Emrah Konanç, Arif Kural, Mehmet Alkan Kılıç, Duygu Başak Aktürk, Ali Can Turnalar, Erdem Şair, Hayri Günay ve Seda Sezer.

Yeni yönetimde Enis Güçlü Şirin Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Başkan Vekilliği görevini Cahit Tokmak üstlendi. Atanan kişilerin görev süresi 11 Nisan 2026'ya kadar devam edecek. Tüm şirketlerdeki yetkiler bu 11 kişilik heyete devredildi.

HASAN İMAMOĞLU VE TUNCAY YILMAZ'IN GÖREVLERİ SONA ERDİ

17 Nisan’da Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilana göre, İmamoğlu İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Hasan İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan Tuncay Yılmaz’ın görev süresi sona erdi. Aynı şekilde, Nuhoğlu İnşaat, İstcon İnşaat gibi şirketlerin eski yöneticilerinin de görevleri sona erdirildi.