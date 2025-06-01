İmamoğlu iş dünyasına seslendi: Şunu çok iyi bilin...

Soruşturmalar kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığı ile gündeme ilişkin açıklama yapmaya devam ediyor.

"BİLİYORUM İŞİNİZİ, VARLIĞINIZI KORUMAK İSTİYORSUNUZ"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin hesabında yapılan paylaşım ile iş dünyasına seslenen İmamoğlu, "İş dünyamızın değerli temsilcileri; Biliyorum işinizi, varlığınızı korumak istiyorsunuz. Biliyorum kimseyle sorun yaşamak istemiyorsunuz. Biliyorum yatırımlarınızı geleceğe taşımak istiyorsunuz. Biliyorum ailenizi riske atmak istemiyorsunuz. Biliyorum haksız, hukuksuz denetimlere maruz kalmak istemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMESİN"

"Ama sizler de şunu çok iyi bilin: Bu ülkede hukuk, adalet ve demokrasi olmazsa bunların hiçbir garantisi kalmıyor" diyen İmamoğlu, "Kimse bana bir şey olmaz demesin. Olur, hem de hiç beklemediğiniz anda hiç beklemediğiniz şekilde olur. Bu hukuksuz akıl, ayağınızın altındaki halıyı bir anda çekiverir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Susmayın, korkmayın, çekinmeyin. Bu ülke bu girdaptan eninde sonunda çıkacak, millet iradesini ortaya koyacak ve bu ceberrut akıl çekip gidecek. Gelin ülkenin umutları yeniden yeşertecek bu demokrasi ve adalet devrimini birlikte gerçekleştirelim."

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