İmamoğlu: İstanbul’a ihanet ettirmeyeceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin İstanbul ilçe adaylarının tanıtıldığı toplantıda konuştu. İmamoğlu yaptığı açıklamada İstanbul’a ihanet ettirmeyeceklerinin altını çizdi. İmamoğlu, “O kadar yanlış işler yaptılar ki kendileri bile "İstanbul'a ihanet ettik" dediler. Biz size ihanet ettirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"5 yıl ilçe belediye başkanlığı yaptım. Aileme en fazla 2 dönem yapacağım diye söz vermiştim. Sonra Allah nasip etti, bizi İstanbul Belediye Başkanı yapan partimle süreci yönettik.

Kızanlar üzülenler olacak herkes bir şekilde bir zaman dilimi içerisinde bu partide belediye başkanı olarak atandı aday oldu kazandı kazanamadı her biri bir süreç. İçinde yüz tane hikaye çıkar, tartışmalar yapılabilir.

İlçe başkanlığı ve aday adaylığı süreçlerini bilirim. Benim şahit olduğum bu 2009-2014-2019-2024, 4 senedir aday adayı ve süreçlerle ilgili en demokrat süreç yönetilmiştir. Adaylarımız partimize hayırlı olsun. İl başkanım sana teşekkür ediyorum. Buraya gelip demokratik bir şekilde tepkinizi gösteriyorsanız, o da il başkanımın demokratlığındandır. Ona da teşekkür ediyorum. Yarın da öbür gün de göstereceksiniz. Ama üç gün sonra yaralar sarılır, gönüller hoş edilir, insanlar birbirini arar, kırılan gönüller tamir edilir ve yola çıkılır. İstanbul'da daha büyük meselemiz var. İstanbul seçimi A kişisi, B kişisi seçimi değil. Bu yola kendini adayan ve bu yola çıkan bir yol arkadaşınız olarak söylüyorum. Sonsuz bir mücadele gücüyle, sonsuz bir idealizm yolculuğunda kararlı bir şekilde gözünü kırpmadan her türlü mücadeleyi vereceğimden hiçbir Allah'ın kulunun kuşkusu olmasın.

2019'dan bu yana İstanbul'da hayata geçirdiğimiz halkçı belediyeciliği hep birlikte üst seviyeye taşıyacağız. Bakın göreceksiniz birlikte doğan kuvvetle İstanbul adına çok daha büyük işler başaracağız.

AKP'liler talimatı halktan değil bir kişiden alıyorlar. Önümüze çıkardıkları engelleri anlatmıyorum bile. Asla şikayet etmedik, asla vazgeçmedik. Her seferinde bütün engelleri aştık. İnanın bu yolculuk güçlü bir yolculuk oldu, daha da güçlenecek. Çünkü biz kendimizi bu şehre ve milletimize adadık. Öyle açıklamalar görüyorum ki... "Yerel yönetimle iktidar aynı olmazsa hizmet gelmez, bak Hatay'a geldi mi?" diyor. Yahu deprem bölgesinde bunu söylüyor. Sonra "Biz CHP gibi oy verene hizmet götürenlerden değiliz" diyor. Çok ayıp, çok yazık. Milletin aklıyla alay etmektir bu. Ama millet aldanmayacak.

5 yılda bizden önce akıllarına gelmemiş, ihmal edilmiş onlara konuya el attık. Birilerine rant üretmedik, halkın kaynağını israf etmedik.

İstanbul en temelde gücün ve paranın akış yönünü değiştirmeyi başardı. Bütün o yatırım ve hizmetleri onun için yapabiliyoruz. Bunun için bizimle bu kadar uğraşıyorlar, onun için sıkıntıları var. Onun için gözleri dönmüş biçimde bu seçim için her şeyi yapıyorlar, yapacaklar.

O kadar yanlış işler yaptılar ki kendileri bile "İstanbul'a ihanet ettik" dediler. Biz size ihanet ettirmeyeceğiz. Biz İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz. Bu şehrin her sokağını, her meydanını biz koruyacağız."