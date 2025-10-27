Soruşturmalar kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "casusluk" suçlaması ile hakkında bir tutuklama kararı daha çıkarıldı.

Gelişmelere yönelik sosyal medya hesabından açıklamaları paylaşılan İmamoğlu, çıkan karara tepki gösterdi.

"ASIL DERDİNİZİ SÖYLEYİN"

Paylaşımda İmamoğlu, "Bu kadarına da isyan ediyorum artık. Boşverin şu casusluk zırvasını filan. Mert olun, asıl derdinizi söyleyin. Sıkıştınız mı? Sözde yolsuzluk dosyanız boş mu kaldı?" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Neymiş, ben casusmuşum. Neymiş, ben yabancı istihbarat örgütleriyle bir olup seçimi manipüle etmişim.

Bu kadarına da isyan ediyorum artık.

Bu iftiralarınız benim üstümde durmasına durmaz, bunu siz de biliyorsunuz.

Boşverin şu casusluk zırvasını filan. Mert olun, asıl derdinizi söyleyin.

Sıkıştınız mı? Sözde yolsuzluk dosyanız boş mu kaldı?

İddianameyi yazamıyor musunuz?

Size beni daha çok içerde tutacak başka bir kumpas dosyası mı lazım oldu?

Derdiniz ne derdiniz?

Ama ben size söyleyeyim, çok kötü karaya oturdunuz.

Bu millet Ekrem İmamoğlu’nu da tanıyor, sizi de tanıyor.

Sandıkta milletten öyle bir sille yiyeceksiniz ki, yaptığınız haksızlıkların, hukuksuzların hepsi tek tek film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek.

Milletimiz vatanseverlerle, makamseverleri birbirinden ayırt etmeyi çok iyi bilir.