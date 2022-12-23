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Cumhur İttifakı'nın paçalarını tutuşturacak anket

İstanbul seçmeninin Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı nasıl değerlendirdiklerine ilişkin anket sonuçları yayınlandı. Ankete göre, Cumhur İttifakı yüzde 40'ın altında oy alırken, Millet İttifakı'nın 2 partisi CHP ve İYİ Partinin oy oranı yüzde 44.6 oldu.

Galeri Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 16:52
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Cumhur İttifakı'nın paçalarını tutuşturacak anket

Gazeteduvar'ın haberine göre, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararının ardından Bulgu Araştırma'nın yaptığı ankete göre, İstanbul seçmeninin yalnıza yüzde 10.7'si kararın doğru olduğunu düşünüyor. 

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Cumhur İttifakı'nın paçalarını tutuşturacak anket

15-19 Aralık tarihleri arasında İstanbul'un 38 ilçesinde 1100 kişiyle bilgisayar destekli CATI yöntemiyle yapılan ankete göre; İstanbul seçmeninin sadece yüzde 22'si ülkenin iyi yönetildiğini düşünüyor.

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Cumhur İttifakı'nın paçalarını tutuşturacak anket

Halk TV'den Can Coşkun'un aktardığına göre, ankete katılım gösteren İstanbul seçmeninin sadece yüzde 10.7'si Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararının doğru olduğunu düşünüyor.

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Cumhur İttifakı'nın paçalarını tutuşturacak anket

Ankete katılan İstanbul'daki AKP seçmeninin sadece yüzde 38.8'i kararı doğru buluyor.

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Cumhur İttifakı'nın paçalarını tutuşturacak anket

MHP seçmeninin yüzde 35.7'si aynı görüşte.

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Cumhur İttifakı'nın paçalarını tutuşturacak anket

YSK'ya 2023 seçimlerinde güven duymayan İstanbullu seçmenin oranı yüzde 52'den fazla görünüyor.

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Cumhur İttifakı'nın paçalarını tutuşturacak anket

Genel seçimde ise ankete katılan İstanbul seçmeninin görüşleri şöyle

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