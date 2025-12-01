Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho SAnchez Amor, AP Türkiye yıllık raporunun hazırlıkları kapsamında 3–7 Aralık tarihleri arasında Türkiye'ye 'bilgi toplama' ziyaretinde bulunacak. Amor, Ankara ve İstanbul'da hükümet, siyasi partiler ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.

'DEMOKRASİSİZ TÜRKİYE'DE NE ANLAMI VAR?'

Amor CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle yargılanmasına ve bu davadan 'kamu görevlisine hakaret' suçlaması gerekçesiyle aldığı cezaya ilişkin açıklama yapmıştı.

Amor, "Hepimiz 'Terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz ancak 'Demokrasisiz Türkiye'de bunun ne anlamı kalıyor?" demişti.