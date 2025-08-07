İmamoğlu: Kayyum '3Ç' demektir

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı aday ofisi hesabı üzerinden Şişli'de belediye başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanması üzerine atanan kayyuma ilişkin bir mesaj paylaştı.

Kayyumun çöp sorununu çözemediğini gündeme getiren İmamoğlu mesajında şunları iletti:

Mevcut sistemin ve yaşadığımız dönemin en utanç verici uygulamalarından olan kayyum politikaları, “milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi” gündemine yakışmaz.



Kayyum “3 Ç” demek; çöp, çökme ve çürüme demektir.



Şişli’de sokakları dolduran çöpler,



Van’da çalışanları işten… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) August 6, 2025

"Mevcut sistemin ve yaşadığımız dönemin en utanç verici uygulamalarından olan kayyum politikaları, “milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi” gündemine yakışmaz.

Kayyum “3 Ç” demek; çöp, çökme ve çürüme demektir.

Şişli’de sokakları dolduran çöpler,

Van’da çalışanları işten atarak belediyeye çökme uygulamaları,

Esenyurt’ta siyasi talimatların gölgesinde ve halktan uzaklaşmış belediyecilikte yaşanan çürüme…

Bu manzara, kayyum uygulamalarının eseridir.

Hemen vazgeçin bu kötülükten!

HERKES İÇİN

ÖNCE ADALET!

ÖNCE HÜRRİYET!"