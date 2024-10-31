İmamoğlu kayyum mitinginde konuşuyor. CHP Esenyurt'ta toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu'nun öne çıkanlar şöyle:

Bu bir hak arama mücadelesidir. Bugün burada Esenyurt'un güzel insanları var. Memleketimizin dört bir yanından insan var. Türkü Kürdü, Alevisi Sünnisi herkes burada. Esenyurt koca bir yürek. Esenyurt'a kirli bir oyun kuruyorlar. Ahmet Özer'i terörist ilan edip tutuklayıp kayyum ilan ettiler.

Önümüzdeki seçimi bugünden kazanmak ve tahakküm altına almak için şimdiden milleti baskı altına almak istiyorlar. Ama yapamayacaksınız. Hukuk görüntüsü altında yaptıkları bu utanç verici şeyin altında kalacaklar. Bunlar yalanı iftirayı yemek gibi yiyorlar. Bakın Ahmet Özer başkanımızı tutuklama gerekçelerini biraz anlatayım; neymiş Ahmet başkanımız ile terör örgütü arasında varmış gibi gösterilmek istenen ilişkinin kanıtı diye ortaya konan -okusanız gülersiniz- iddiaları okudum. Hukukçularımızdan özür diliyorum ama o iddianameyi yazanın derhal psikiyatriste gitmesi lazım. Bakın savcılık diyor ki, terör örgütü ile bağını gösteren en önemli telefon görüşmesi dedikleri bir şey var. Ahmet Özer başkanımız bir vatandaşın annesi için taziyede bulunuyor, bu lafı bağlamından koparıp terör bağlantısı uydurmak nasıl bir aklın ürünüdür?"