İmamoğlu ‘Kentimizi ve ülkemizi tehdit ediyor’ diyerek uyardı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u etkisi altına alan kuraklık tehlikesi nedeniyle vatandaşları uyardı.

İmamoğlu ‘Kentimizi ve ülkemizi tehdit ediyor’ diyerek uyardı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un önümüzdeki haftayı yağışsız bir dönem olarak geçireceği konusunda ciddi bir uyarıda bulundu. X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda İmamoğlu, İstanbulluları su kullanımı konusunda çok daha dikkatli ve tasarruflu davranmaya çağırdı.

İSKİ'nin paylaştığı verilere göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı, alarm verici bir şekilde yüzde 32.38'e kadar geriledi. Konuyla ilgili X hesabı üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, İstanbul için önümüzdeki haftanın da yağışsız geçeceğini belirterek kuraklık uyarısı yaptı.

Paylaşımında İmamoğlu, "AKOM verilerine göre İstanbulumuzda önümüzdeki hafta da yağışsız geçecek. Tüm vatandaşlarımızı su kullanımında çok daha dikkatli ve tasarruflu olmaya davet ediyorum. Kuraklık tehlikesi kentimizi ve ülkemizi tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

İstanbullulara su tüketimlerini daha dikkatli ve tasarruflu bir şekilde gerçekleştirmeleri gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, kuraklık tehlikesinin sadece şehri değil, aynı zamanda ülkenin genelini de tehdit ettiğine dikkat çekti.

imamoglu-tweet.jpg

BARAJLARDA KOYUNLAR OTLAMAYA BAŞLADI

İstanbul'un su kaynaklarını oluşturan barajlardaki son durum da endişe verici bir tabloyu yansıttı. 20 Ağustos'ta barajlardaki doluluk oranı yüzde 32.38 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, Büyükçekmece Barajı'ndaki su seviyesi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ciddi bir düşüş gösterdi. Geçen yıl 68.13 olan su seviyesi, bu yıl 12.02 seviyelerine kadar geriledi. Alibeyköy Barajı'ndaki durum benzerdi. geçen yıl 39.41 olan su seviyesi, bu yıl 14.96'ya kadar düştü.

Bu kaygı verici manzara, barajlardan elde edilen görüntülerle de somut bir şekilde görüldü. Eskiden suyun olduğu alanlarda şimdi koyunların otlatıldığı görüldü. Suyun çekildiği bölgelerde toprak çatlakları belirginleşti ve etraftaki plastik atıklar açığa çıktı.

baraj.jpg

İlgili Haberler
İstanbul kurudu. Suyun yerini otlayan koyunlar ve plastik poşetler aldı
İstanbul kurudu barajlar can çekişiyor. 9 günde doluluk oranında büyük kayıp
İstanbul kurudu barajlar can çekişiyor. 9 günde doluluk oranında büyük kayıp
Ekrem İmamoğlu'ndan kritik su tasarrufu açıklaması
İstanbul’un barajları kırmızı alarm veriyor. 6 barajda kuruma tehlikesi var
Öne Çıkanlar
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Son Haberler
Mert Hakan'ın minik taraftara yaptığı hareket olay oldu Spor
Mert Hakan'ın minik taraftara yaptığı hareket olay oldu
TFF'den Hatayspor ve Gaziantep için 1 TL'lik karar Spor
TFF'den Hatayspor ve Gaziantep için 1 TL'lik karar
Manisa'da gol sesi çıkmadı Spor
Manisa'da gol sesi çıkmadı
Trabzonspor'un Galatasaray maçı tepkisinde dikkat çeken detay Spor
Trabzonspor'un Galatasaray maçı tepkisinde dikkat çeken detay
Rusya - Ukrayna savaşında yeni bir dönüm noktası Dünya
Rusya - Ukrayna savaşında yeni bir dönüm noktası
600 okçu Ordu'daydı Spor
600 okçu Ordu'daydı
Şanlıurfaspor'un oynadığı son 20 maçın 17'sinde bileği bükülmedi Spor
Şanlıurfaspor'un oynadığı son 20 maçın 17'sinde bileği bükülmedi