İmamoğlu ‘Kentimizi ve ülkemizi tehdit ediyor’ diyerek uyardı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un önümüzdeki haftayı yağışsız bir dönem olarak geçireceği konusunda ciddi bir uyarıda bulundu. X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda İmamoğlu, İstanbulluları su kullanımı konusunda çok daha dikkatli ve tasarruflu davranmaya çağırdı.

İSKİ'nin paylaştığı verilere göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı, alarm verici bir şekilde yüzde 32.38'e kadar geriledi. Konuyla ilgili X hesabı üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, İstanbul için önümüzdeki haftanın da yağışsız geçeceğini belirterek kuraklık uyarısı yaptı.

Paylaşımında İmamoğlu, "AKOM verilerine göre İstanbulumuzda önümüzdeki hafta da yağışsız geçecek. Tüm vatandaşlarımızı su kullanımında çok daha dikkatli ve tasarruflu olmaya davet ediyorum. Kuraklık tehlikesi kentimizi ve ülkemizi tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

İstanbullulara su tüketimlerini daha dikkatli ve tasarruflu bir şekilde gerçekleştirmeleri gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, kuraklık tehlikesinin sadece şehri değil, aynı zamanda ülkenin genelini de tehdit ettiğine dikkat çekti.

BARAJLARDA KOYUNLAR OTLAMAYA BAŞLADI

İstanbul'un su kaynaklarını oluşturan barajlardaki son durum da endişe verici bir tabloyu yansıttı. 20 Ağustos'ta barajlardaki doluluk oranı yüzde 32.38 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, Büyükçekmece Barajı'ndaki su seviyesi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ciddi bir düşüş gösterdi. Geçen yıl 68.13 olan su seviyesi, bu yıl 12.02 seviyelerine kadar geriledi. Alibeyköy Barajı'ndaki durum benzerdi. geçen yıl 39.41 olan su seviyesi, bu yıl 14.96'ya kadar düştü.

Bu kaygı verici manzara, barajlardan elde edilen görüntülerle de somut bir şekilde görüldü. Eskiden suyun olduğu alanlarda şimdi koyunların otlatıldığı görüldü. Suyun çekildiği bölgelerde toprak çatlakları belirginleşti ve etraftaki plastik atıklar açığa çıktı.