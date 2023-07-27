İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile köprüleri attı. Açıkça ilan etti. Açıklamasındaki ilk maddeye dikkat edin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, İktidar için değişim” için yurttaşlardan gelen önerileri duyurdu.

İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile köprüleri attı. Açıkça ilan etti. Açıklamasındaki ilk maddeye dikkat edin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de "değişim" tartışmalarının başlaması üzerine 4 Temmuz’da iktidaricindegisim.org adıyla bir web sitesi oluşturulduğunu duyurmuştu. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İmamoğlu paylaşımında, "Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini bekliyor" ifadelerini kullandı.

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Söz konusu siteyi 1 milyondan fazla yurttaşın ziyaret ettiğini ve 100 binden fazla yurttaşın da değişim ile ilgili görüşlerini ilettiğini duyuran İmamoğlu, "İktidar için değişim" başlığıyla 4 Temmuz'da oluşturulan web sitesinde yurttaşlardan gelen önerileri paylaştı.

İşte o paylaşım:

4 Temmuz’da “CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, İktidar için değişim” konusunda vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini almak için http://iktidaricindegisim.org adıyla bir web sitesi oluşturduk. Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan “İktidar İçin Değişim” sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti.

Siyaset bilimi, sosyoloji ve iletişim uzmanlarından oluşan bir heyet vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini; yaş, cinsiyet ve coğrafi lokasyon kırılımları ile inceledi. İletişim uzmanları NLP yöntemi ile duygu analizi yaptı, semantik arama aracı ile mikro seviyede de analizler gerçekleştirdi.

Bu çağrımıza destek olan ve katkı sunan herkese çok TEŞEKKÜR EDERİM. Gelen öneriler ve yorumlar şu konularda belirginleşti:

  • Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.
  • Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor.
  • Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor.
  • Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor.
  • İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor.
  • Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor.

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