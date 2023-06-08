İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun isteğini yanıtsız bıraktı

Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) örgütleri kendisine bağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, örgütleri 7’ye bölecek ve her bir bölgeye koordinatör atayacak.

Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da isim istedi ancak İmamoğlu’nun öneride bulunmadığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından “değişim” talepleri üzerine MYK’da köklü bir değişikliğe giden Kılıçdaroğlu, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya yeni MYK’da yer vermezken, örgütleri de kendisine bağlamıştı.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, kısa süre içerisinde örgütlerle ilgili yeni bir yapılanmaya gidecek ve örgütleri 7 bölgeye ayıracak. Her bölge için bir koordinatör atamayı planlayan Kılıçdaroğlu, seçeceği isimleri de parti içi dengeleri gözeterek atayacak.

İMAMOĞLU, “İSİM VER” ÖNERİSİNİ GERİ ÇEVİRDİ

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun özellikle güçlü bir şekilde “değişim” mesajı veren ve dünkü açıklamasıyla bu taleplerini yineleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da isim önermesini istediği öğrenildi. Ancak, bundan sonraki süreçte Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket etmesi beklenmeyen İmamoğlu, bu öneriyi geri çevirdi ve herhangi bir isim önerisinde bulunmadı. Kılıçdaroğlu’nun birkaç gün içerisinde örgütlerle ilgili yeni bölge koordinatörlerini açıklaması bekleniyor.

“KURULTAYA MEVCUT TÜZÜKLE GİTMEYELİM” TALEBİ

Öte yandan, Olağan Kurultay takvimini açıklayan CHP’de kurultayın yerel seçimlerden önce yapılması ve ertelenmemesi yönündeki talepler de artık daha güçlü bir şekilde dillendirilmeye başladı. Kurultaya mevcut tüzükle gitmeyi doğru bulmayan eski il başkanları da bu konudaki taleplerini değerlendirmek üzere Cumartesi günü Ankara’da bir araya gelmeye hazırlanıyor. 43 eski il başkanının içerisinde yer aldığı Demokrasi ve Adalet Hareketi, Olağanüstü Tüzük Kurultayı ile delege seçiminin daha demokratik hale getirilmesini istiyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu da, son MYK toplantısında tüzükle ilgili bir çalışma yapılması talimatını vermişti.

MEVCUT İL BAŞKANLARI DA TOPLANTILAR DÜZENLİYOR

Bu arada CHP’de örgütlerdeki hareketlilik de devam ederken mevcut il başkanları da toplantılar düzenliyor. İl yönetimi ve ilçe başkanları ile geçtiğimiz hafta bir araya gelen ve örgütten gelen “değişim” taleplerini Genel Merkez’e ileten Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Ankara’da bir toplantı daha düzenledi. Edinilen bilgiye göre Akıllı, dün akşam Kırşehir İl Başkanı Hüseyin Çakmak, Konya İl Başkanı Bekir Yaman, Çorum İl Başkanı Ümit Er, Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Karaman İl Başkanı Ayşegül Yıldız, Nevşehir İl Başkanı Tayfun Ceylan, Aksaray İl Başkanı Hacı Ali Keleş ve Çankırı İl Başkanı Galip Ağaoğlu ile bir araya geldi. Toplantıda kamuoyunun “değişim” beklentisinin masaya yatırıldığı öğrenildi.