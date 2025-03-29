İmamoğlu Maltepe mitingi sonrası milyonlara seslendi 'Teşekkürler İstanbul'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, CHP’nin Maltepe'de düzenlediği "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"nin görüntülerini paylaşarak, milyonlara teşekkür etti.
Ekrem İmamoğlu paylaşımında "Aziz milletim; asla umudunuzu yitirmeyin. Göreceksiniz haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak. Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı. Teşekkürler İstanbul" dedi.
Millet Büyüktür! pic.twitter.com/BPccK4ub3y— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 29, 2025