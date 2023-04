İmamoğlu milletin sizden artık tek beklentisi bu diyerek iktidara seslendi. Gidin eşlerinize hizmet edin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Akhisar’da Milli Egemenlik meydanında miting düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada iktidara seslenen İmamoğlu; "Sayın iktidar sahipleri, milletin sizden artık tek beklentisi bu. Gidin eşlerinize hizmet edin" dedi...

Ekrem İmamoğlu’nun mitingi öncesi sahneye çıkan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili adayı Ecz. Özgür Özel: “Sevgili kardeşlerim sizin evladınız Vehbi Bakırlıoğlu için yetki istedim sizler verdiniz. Bundan dört yıl önce yine sevgili kardeşim meslektaşım Besim Dutlulu’ya yetki istedim sizler verdiniz. Şimdi bu meydandan bir kez daha bu sefer Akhisar‘ı yönetmek için değil Akhisar millet vekilliği Manisa milletvekili için değil Türkiye yönetmek için, sorunlarınızı çözün diye yüzünüzü güldürsün diye Ekrem başkan için yetki istemeye geldik. Ekrem başkanı çok seviyoruz. Mansur başkanı çok seviyoruz. Pazartesi günü hem Ekrem başkan hem Mansur başkan ile Manisa’da Cumhuriyet meydanında bir kucaklaşmaya gidiyoruz. O kucaklaşmada hepimiz varız hepiniz varsınız partimizin genel başkanı 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu var. Ben buraya eşi Dilek hanımla beraber sevgili biricik babacığı ile beraber Akhisar’ı onurlandırılan bizim güzel Akhisar’ımıza desteğe gelen burada sizlere hitap etmeye gelen Ekrem İmamoğlu başkanımıza teşekkür ediyorum ona sevgilerimizi sunuyoruz” dedi.

Akhisarlıların yoğun katılım gösterdiği mitingde İmamoğlu şöyle konuştu:

“Ben Akhisar’ı boşuna çok seviyorum demiyorum. Çok çalışkan bir belediye başkanımız var biliyorum ama Akhisar’ın insanı çok güzel çok üretken çok bereketli topraklarına yakışan yüreği güzel Akhisarlı vatandaşlarımız hoş geldiniz. Akhisar çok güzel bir şehir zeytini ile de güzel köftesiyle de köfte deyince ben köftecilik de yaptım. Herkesin sofrasına girmiş bir tadı vardır ama son yıllarda herkesin gönlüne giren bir tarafı da var. Ayşe begüm kızımız başarılarına alkışlıyorum inşallah onu olimpiyat şampiyonu yapacağız Akhisar’ın zaferleri her zaman çok özel bu şehrin çok gönlü güzel insanları var biliyorum. Sporu özellikle açtım spor sadece kazanmak için yapılmaz gönüllere girmek için yapılır ben ilk ilçe belediye başkanı olduğumda en çok ne istersin dediler? Dedim ki Allah kalbimi biliyor dedim her şeyden çok bu şehirde oturan 250.000 insanın gönlüne girmek isterim demiştim. Spor sadece şampiyonluk değildir gönüllere girme meselesidir. Sporda ve siyasette düşmanlık olmaz. Rakibe düşman denilmez düşman gibi davranılmaz. Çıkar yarışırsın ya yener ya da yenilirsin ben bunlara karşı hiç kaybetmedim bu arada onu söyleyeyim. Ama yenilirsem de rakibini tebrik edersin yoluna devam edersin. Siyaset savaş değil siyasete ölüm kalım gibi göstermeye kalkanlar milletin iradesinden korkanlardır. Siyasetin o tarafına bakanlar korku büyüyünce insan ne yaptığını ne dediğini bilmez hale gelir. Sapla samanı karıştırır bunlar o hale geldiler.

14 Mayıs’a siyasi darbe girişimi ilan ettiler garip bir durum. Onlar kazanınca siyasi irade tecelli ediyor başkası kazanırsa onun adı darbe oluyor. Bu saçmalıklarla bu ülkenin düzgün namuslu makul insanlarını kandırabileceklerini düşünüyorlar bunların millete saygısı yok bunların kendilerinden başka düşündükleri hiç kimse yok sadece kendilerini düşünüyorlar. Vatandaşın oy kullanarak darbe yapacağını düşünen insanların gerçekten aklı kıt olduğunu düşünüyorum. Bunların aklımdan kimseye hayır gelmez. Bunlar 31 Mart 2019’dan sonra da aynısını İstanbul’da bize yapmaya kalktılar. Bir adım ileri gittiler seçimi iptal ettiler. Hatta bir oyla bile seçim kazanılır sen 13.000 oyla seçimi kazanamazsın dediler. Millete bu şekilde konuştular millet okkalı bir 806 bin oyluk demokrasi tokadı atıverdi. Ne için iptal ettiler aynı zarfa atılan üç oya gerçek dediler bir oya sahte dediler. Bunları milletin gözünün içine baka baka söylediler.

14 Mayıs’ta bu ülkenin dört bir yanındaki eşit onurlu ve saygın vatandaşları çok basit bir şey yapacak. Beş yıl süreyle kendine hizmet edecek hizmetkarını belirleyecek. Devletin işi hizmet, kime bunlara göre bir avuç insana bize göre size millete hizmet. Millet artık sizin hizmetinizden, hükümetten memnun değil. Millet kararlı, millet sizi tıpış tıpış evinize yollayacak. Millet ne istiyor? Millet güvenilir iş bilen ahlaklı ehliyetli yeni hizmetkarlar istiyor. Millet benim sorunlarımı bu ehliyetli büyük kadrosuyla ancak millet ittifakı çözer diyor. Biz de gelip çözeceğiz. Sizin her derdinize derman olmak için bu gençlerin gözlerinin içine baka baka bugün konuşuyorsam bundan bir yıl sonra da hükümet olduktan sonra da bu evlatların gözünün içine yine böyle içten bakacağız. Benim makamımın arkasında bir Atatürk’ün fotoğrafı vardır Mustafa Kemal Atatürk Tokat’ı ziyaret ettiğinde ekonomik buhran var, kıtlık var. Çiftçi ona derdini anlatıyor yaşadığı kuraklıkla beraber kaybettiklerini anlatıyor. Yedi düveli yenmiş Çanakkale Zaferinin kumandanı İstiklal Savaşı’nın başarmış kazanmış cumhuriyeti kurmuş bir insan, eğilmiş bir amcanın gözünün içine bakarak onu dinliyor. Biz size söz veriyoruz milletimizin gözünün içine Atamın gözü gibi bakmazsak namerdiz.

Bugün savaş tam tamları çalmaya gayret eden beyefendiler var adı bakan vs hazmedeceksin kardeşim evine gidip ben nerede hata yaptım diye aynaya bakacaksın kendine soracaksın gidin evinizde biraz da eşlerinize hizmet edin. Milletin sizden beklediği hizmet artık bundan ibaret. Bir seçimi darbe girişimi olarak ilan etmek darbecilerin ta kendisidir. Demokrasiye ihanet etmektir. Demokrasiye ihanet için uğraşanlar ayağını denk alsın. İstanbul’u hatırlasın. Kimse bu aziz millete efendilik taslamasın. Bu hükümet bu bakanlar istediği kadar seçimi bir savaşmış bir darbeymiş gibi göstermeye kalksın. Bizler en ahlaklı şekilde kurallara uygun olarak saygıyla centilmence demokrasiye ve ülkeye hizmet için yarışmaya devam edeceğiz. Seçimi kaybedersek tebrik ederiz bu kadar basit. Milletin iradesi her neyse o olur. Hiç kimse bu ülkenin sahibi olduğunu zannetmesin. Bu milletin bu işi 100 yıl önce öğrendiğini biliyoruz. 100 yıl önce Atatürk öğretti, Cumhuriyet öğretti. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir hala öğrenemediler. Biz kamunun malını kamuya kullandırırız. Biz boğazın kıyısında birilerine yaranacağım diye partisi diye imar vermeye çalışan bakanların değil o kamuya ait olan alanı çatır çatır yıkıp 16 milyona açan insanlarız. Demokrasi nedir egemenlik kimdedir milletimiz herkese bu seçimde öğretecek. 23 Haziran’a hiç unutmayın. O demokrasi tokadını hiç unutmayın. 14 Mayıs’ta aynısı olacak. Birleşe birleşe kazanacağız. Bu milleti barıştıracağız 86 milyon insanı birbirinden ayıran uzaklaştıran savuran dönemi bitti. Bu seçimi 86 milyon milletimiz kazanacak. Çünkü biz demokrasiye inanıyoruz. Bu milletin her el evladına aynı gözle bakıyoruz.

Onlar ayrışa ayrışa kazanacağız diyor demokrasi inanmıyorlar çünkü onlar herkesi bir ve eşit görmüyor. Biz birleşe birleşe kazanacağız diyoruz çünkü biz bunu 2019’da yaşadık. İllerle ilçelerle birleşe birleşe kazandık. Bu birleşmenin mimarları anmak istiyorum. 2019’da İstanbul’da büyük bir seçimi kazandığımız da şunu gördük bu birleşe birleşe kazanacağız sürecinin mimarisine o üstün işbirliği ortamını kuran ve millet ittifakının temellerini atıp bizi bugün kucaklaştırarak iktidara yürüme yolculuğunu tasarlayan 15 Mayıs sabahı cumhurbaşkanımız olacak 13. cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Size Genel başkanımın 13. cumhurbaşkanımızın selamlarını sevgilerini ve saygılarımla getirdim. Burada o dönemin o iş birliği karakterine üstüne hizmetlerini koyarak bize en ön saflarda samimi mücadelesine ortaya koyarak koşan kendisini bu yola adayan ve millet ittifakının öncülerinden olan İyi Parti Genel başkanı Sayın Meral Akşener’e de teşekkür ediyorum. 2019’da birleşe birleşe kazanan Millet İttifakı bugün daha da büyük daha da güçlü 15 Mayıs sabahında yeni ve güzel bir ülkeye uyanacağız devlet artık her şeye herkese adalet gözlüğü ile bakacak. İnsana saygılı merhametli vicdanlı bir devletimiz olacak liyâkatli yetenekli İşbilen çözüm üreten bir hükümetimiz olacak gece gece gündüz çalışacağız.

En doğusundan en batısına en kuzeyinden en güneyine ekonomiyi, eğitimi, sağlığı, dış politikayı çok iyi bilen sayısız isimler var içimizde . Biz Özgür başkanımla yıllardır yol arkadaşlığı yapıyoruz ben onun işine olan tutkusuna saygılıyım o benim işime. Bizim gibi bu ittifakın içinde çok güzel insanlar var biz çok güzel işler yapacağız. Bizim kadromuzda siz varsınız. Milletin evlatları var. Ekonomiye hızla istikrar ve güven kazandıracağız. Herkes önünü görecek herkes hesabını kitabını yapabilecek. Dünden bugüne ekonomi savur olmayacak israf düzeni bu ülkeden defolup gidecek. Ben size söz veriyorum 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve bizler bir tek kuruşunuza zeval getirmeyeceğiz. Milletin cebine hortumlayanların hortumlarını söküp atacağız. Türkiye sağlıklı büyüme ve sosyal kalkınma yoluna girecek hızla refaha kavuşacak.

Şehirlerin bütün sorunlarına değineceğiz. Akhisar’ın Besim başkanla oturup sorunlara çözüm bulacağız. Sizlerle oturup konuşacağız şu meydana geleceğiz. Çiftçilerimize birebir destek vereceğiz. Tarım yağmalarının önündeki yağmaları yapan insanların önünü keseceğiz. Özellikle ürününüzün hak ettiği değerden satılmasını sağlayacağız. Madenlere, jeotermal enerji ihtiyacımız var ama bu ihtiyacı planlı prensipli dünya ölçeğinde kurallara uygun bir biçimde sağlayacağız. Tarıma, insana ve çevreye zarar vermeyeceğiz. Dengeli, adaletli ve şeffaf politikalarla ilerleyeceğiz. Gelişmiş dünya tarımsal sanayi arasında nasıl bir denge kurmuşsa daha iyisini buralarda inşa edeceğiz. Dünya Enerji kaynaklarını ve çevreye nasıl koruyarak yönetmişse öyle yöneteceğiz. Akhisar’ın çok önemli bir kentsel dönüşüm meselesi olduğunu biliyorum. Şehirlerin güçlendirilmesini depreme dayanıklı hale gelmesine, 1 dakikada on binlerce canımızı kaybettik. Şehirlerimizin bir daha böyle bir şey yaşamasını istemiyoruz. Bize onlarca yıl kaybettirdiler. Şehirlerimizin gelişmesinden ulaşımından birçok konuya kadar Türkiye’nin bütün şehirlerini dünyanın üst seviye çağdaş şehircilik düzeyinde ulaştıracağız. Bir şehirde deprem nasıl önlenir, nasıl hazırlanılır, kentsel dönüşüm en hızlı nasıl yapılır biz iyi biliriz.

İnsanların hayata tutunabilmesi lazım bunun için çok çalışmamız lazım. En hızlı şekliyle insanlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. Biz sizin her derdinizde yanınızda olacağız. Hiçbir safhasında asla ve asla rant meselesini gündemimize koymadan milletini düşünen bir yönetim olarak başa geliyoruz. 14 Mayıs’tan sonra bu anlayışla Akhisar’ı Manisa’nın bütün ilçelerini geliştirmeye geliyoruz. Türkiye’nin her noktasına yeni hükümetimizle 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’yla temel atmalara açılışlara memleketin tarımını sanayisine ayağa kaldırmaya işsizliği yok etmeye geliyoruz. Bu ülkede herkes mutlu olacak. Biz bu ülkede hak hukuk ve adaletin hakim olmasını istiyoruz. Milletin hükümeti milletin en liyâkatli kadrolarından oluşacak. İktidarı milletle paylaşacağız herkes bu ülkenin sahibi olduğunu hissedecek 14 Mayıs’ı şöyle tarifliyoruz bir kişi evine dönecek 86 milyon huzura ve refaha erecek. Milletin vicdanını galip gelecek”