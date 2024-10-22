İmamoğlu mu, Yavaş mı?

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da medyanın Ankara temsilcileri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

“Ankara’ya ısınma turu yaptı demeyin” diye söze başlayan İmamoğlu gerek İstanbul’daki hizmetleri gerekse ulusal ve uluslararası sorunları değerlendirdi.

Başkan İmamoğlu’na soruldu:

-Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk seçimde aday görmek ister misiniz?

İmamoğlu dedi ki;

-“Bir sonraki seçim sonrası Sayın Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı görmek istemem. Meşru bir şekilde adaylığının oluşması gereklidir.”

Mevcut cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olduklarını vurgulayan İmamoğlu, demokratik parlamenter rejimin cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılmasından sonra hızla gerçekleşmesi gerektiğini de vurguladı.

Başkan Ekrem İmamoğlu’na şöyle sordum:

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, ‘sol açıkta Ekrem İmamoğlu, sağ açıkta Mansur Yavaş var’ dedi. Sizin de Anavatan Partisi’nden gelen sağ yanınız var. CHP’de Mansur Bey sağ kesimi siz sol kesimi mi temsil ediyorsunuz? Biriniz Cumhurbaşkanı biriniz Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsanız böyle bir formüle nasıl bakarsınız?

İmamoğlu şöyle yanıtladı:

-“Orhan Bey inanın tam da bu boyutuyla gündemimizde olmayan bir kavram. Ben Mansur Bey’in başarısı ile gurur duyarım. Onun beğenilmesinden onur duyarım.

Sanki bu bir yarışmış veya bir şeymiş gibi algılanmasına çok üzülüyorum, böyle bir durumumuz yok. Bir başka konu, ben bu mevki işine hiç sıcak değilim, daha doğrusu pozisyon meselesine. Biz takım arkadaşıyız, yol arkadaşıyız. Bu işin sağ açığı, sol açığı olmaz. Yol arkadaşlığı müessesesi benim için önemlidir. Bunu ben genel başkanımla da paylaştım bu arada, yani paylaşmadığım bir duygu değil. Ve yol arkadaşlığı, takım arkadaşlığı meselesinin hedefi tektir. Ve biz o hedefe koşan insanlarız. O takımın içindeki insanlarız. Günü geldiğinde dediğim gibi hem partimizin kurulları hem de milletimiz en doğru kararı verecektir."

İmamoğlu’nun konuşması ile sorulara verdiği cevapları yorumlayalım.

İmamoğlu, CHP’nin içinde Cumhurbaşkanlığı yarışı olmadığını soruma verdiği yanıtta şöyle vurguluyor.

-“Biz takım arkadaşıyız. Yol arkadaşıyız”

Bu yanıttan çıkardığım sonuç şu oldu:

-Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu’ndan birisi, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olursa diğeri de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olur.

14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 6’lı Masa 23 toplantı yaptı ve Cumhurbaşkanı adayını son toplantıya bıraktı.

Yaşanan Meral Akşener krizi sonucu İmamoğlu ve Yavaş da Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan edildi.

Ancak bu son dakika krizi Kemal Kılıçdaroğlu’na da CHP’ye de kaybettirdi.

Siyasette korkuya yer yoktur.

Cesur siyasetçiler, siyasi kararları cesaretle alırlarsa başarılı olurlar.

CHP içinde Cumhurbaşkanı adayı belirlemede maden iki önemli aday var.

O halde karar vermek çok daha kolaydır.

14-28 Mayıs öncesi AKP iktidarının kurduğu kumpas unutulmasın.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve yardımcısı bugünden açıklansın.