İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ekonomik kriz ve yüksek enflasyon karşısında aldıkları emekli maaşı günden güne eriyen ve hatta başlarını sokacak bir ev dahi bulamayacak duruma gelen emekliler hakkında yapılan bir haberi alıntıladı.

İmamoğlu, alıntıladığı habere, "Aşağıdaki haberi okuyunca tarifsiz bir acı ve üzüntü yaşadım" ifadelerini kullandı.

Oksijen yazarı Mine Şenocaklı'nın kaleme aldığı yazıda, ev tutamayan emeklilerin, daha ucuz olması nedeniyle izbe otel odalarında yaşamlarını sürdürme çabalarını gözler önüne seriyor.

'EMEKLİLERİMİZ YOKSULLUKTAN VE YALNIZLIKTAN KURTULSUN DİYE'

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabından söz konusu haberi alıntılayarak, şunları söyledi,

"Aşağıdaki haberi okuyunca tarifsiz bir acı ve üzüntü yaşadım.

Yıllarca döktükleri alın teriyle ülkemizi sırtlamış insanlarımız; açlık sınırının altındaki bir emekli maaşını ve insan onuruna yakışmayan bir hayatı hak etmiyor.

Milletin iktidarı göreve geldiğinde, emeklilerimiz yoksulluktan ve yalnızlıktan kurtulsun diye canla başla çalışacağız."