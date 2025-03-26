İmamoğlu 'ömrümde ilk kez' diyerek isyan etti. "Hem bu dünyada hem de mahşerde..."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Çocuk yaşlarımdan bu yana Kadir Gecesi’nin bende bambaşka bir anlamı vardır.



Gecelerin en güzeli olan Kadir Gecesi’ni yıllarca ailemle, annem ve babamla, sevdiklerimle yaşadım. Ömrümde ilk kez bu mübarek geceyi bir siyasi kumpasla içerde geçiriyorum.



And olsun ki, buna sebep… pic.twitter.com/7qM7fCaodu — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 26, 2025

"Çocuk yaşlarımdan bu yana Kadir Gecesi'nin bende bambaşka bir anlamı vardır. Gecelerin en güzeli olan Kadir Gecesi'ni uzun yıllar boyunca ailemle, annem ve babamla, sevdiklerimle sevdiklerimle. Ömrümde ilk kez bu mübarek geceyi bir siyasi kumpasla içerde geçiriyorum. Ve olsun ki, buna sebep olanlardan hem bu dünyada hem de mahşerde hesap soracağım."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yolsuzluk iddiaları ile başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.