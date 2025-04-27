İmamoğlu operasyonların faturasını vurguladı: Ülkede hayatı durdurdunuz

Soruşturmalar kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığı ile sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Çok sayıda belediye ve yöneticisine yapılan operasyonlara, tutuklamalara dikkat çeken CHP Cumhurbaşkanı Adayı İmamoğlu, "Sabahın köründe insanları baskınlarla gözaltına alıyorsunuz, evin babasını tutukladığınız yetmiyor anneyi nezarete atıyorsunuz, aklınızca çocuklardan intikam alıyorsunuz" dedi.

"ÜLKEDE HAYATI DURDURDUNUZ"

Soruşturmalar kapsamında operasyonların yarattığı ekonomik sorunlara da işaret eden İmamoğlu, "Yatırımcı arkasına bakmadan kaçıyor, milletimiz alın teriyle kazandığı varlığından şüphe ediyor. Ekonomide çarklar durdu. Faiz, enflasyon, döviz hepsi aynı anda yükseliyor. Maça, tiyatroya, sinemaya gidebilen yok. Eşiyle, çocuğuyla bir akşam dışarıda yemek yiyebilen yok. Resmen ülkede hayatı durdurdunuz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Millete ait olanı millete harcamadınız. Hakka, hukuka, adalete saygınız yok. Anayasaya saygınız yok. Demokrasiye ve demokratik kurumlara saygınız yok. Milli iradeye saygınız yok.

Yatırımcı arkasına bakmadan kaçıyor, milletimiz alın teriyle kazandığı varlığından şüphe ediyor. Ekonomide çarklar durdu. Faiz, enflasyon, döviz hepsi aynı anda yükseliyor. Maça, tiyatroya, sinemaya gidebilen yok. Eşiyle, çocuğuyla bir akşam dışarıda yemek yiyebilen yok. Resmen ülkede hayatı durdurdunuz.

Neden yaşıyoruz bunları? Sizin şafak operasyoncu aklınız, iftiracı zihniyetiniz, rezilliğiniz, acziyetiniz yüzünden.

Sabahın köründe insanları baskınlarla gözaltına alıyorsunuz, evin babasını tutukladığınız yetmiyor anneyi nezarete atıyorsunuz, aklınızca çocuklardan intikam alıyorsunuz.

Devlet terbiyesi almış bürokratlarımızı ciddi sağlık sorunları olmasına ve davet etseniz hemen gelecek saygıyı bilmesine rağmen şafak vakti gözaltına alıp eziyet çektiriyorsunuz.

Allah aşkına siz bu kötülüğü nerden öğrendiniz. Nedir milletten istediğiniz?

Bütün yol arkadaşlarımın, aileleri, çocukları önce Allah’a sonra İstanbullulara emanettir. Hepsine sımsıkı sarılacak, bakacak, koruyacak, kollayacak milyonlar var. Biliyorum.

Aziz Milletim

Bu pespaye dönem eninde sonunda bitecek, adaletli bir düzen gelecek. Güçlü demokratik parlamenter sistemde, güçler ayrılığı ilkesine sadık, liyakatli, şeffaf, hesap verebilir kamu düzenini biz getireceğiz.

Milletimiz büyüktür."

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