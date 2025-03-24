İmamoğlu operasyonunun faturası vatandaşa kesildi. Yapılacak zamma bile zam yaptılar

Yapılan tüm anketlerde CHP’nin iktidar partisi AKP’yi geride bırakması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da Erdoğan’a fark atması ‘iktidar partisi eriyor’ yorumlarına neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında iki CHP'li ilçe belediye başkanında olduğu 106 kişiye yönelik düzenlenen gözaltı operasyonu Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşerken, finans piyasalarında da deprem etkisi yarattı.

DÖVİZ UÇTU

Borsa İstanbul (BİST) operasyonun başladığı 19 Mart tarihinde iki kez devre keserken, günü yüzde 8'i aşan bir düşüşle kapattı.

Gün içinde döviz kurlarında yüzde 10'u aşan yükselişler yaşanırken, Euro kuru 44 TL ve dolar kuru 41 TL'yi görerek tarihi rekor kırdı. Gram altın da 4 bin TL'yi aşarak tarihi seviyesini gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasadaki döviz talebini karşılayıp TL'deki erimeyi durdurabilmek için yaklaşık 10 milyar dolarlık rezerv sattığı tahmin ediliyor. Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından dolar ve Euro kurlarında bir miktar geri çekilme yaşandı.

Bugün dolar 37.99, Euro 41.24, gram altın 3 bin 686 TL’den işlem görüyor.

BENZİNE ZAM

Bütçe açığını kapmak için hükümet akaryakıta zammın zammını yapacak. Sektör temsilcileri benzinin litre fiyatının bu gece yarısı saatler 00.01’i gösterdiğinde 1 lira 30 kuruş olarak açıklanan zam tutarının 1 lira 52 kuruşa yükseltildiğini açıkladı. Yarın (Salı) yapılacak zam oranı pompa fiyatlarına yansıtılacak.

Benzin İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 45 lira 23 kuruşa, Anadolu Yakası’nda 45 lira 08 kuruşa, Ankara’da 45 lira 78 kuruşa, İzmir’de 46 lira 15 kuruşa satılıyor.

Benzine yapılacak 1 lira 52 kuruşluk zam sonrası İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 46 lira 75 kuruşa, Anadolu Yakası’nda 46 lira 60 kuruşa, Ankara’da 47 lira 30 kuruşa, İzmir’de 47 lira 67 kuruşa depolara doldurulacak.

LİTRE FİYATI 46 TL'Yİ GEÇECEK

Çarşamba günü ise motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam yapılacak.

Motorin İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 45 lira 41 kuruşa, Anadolu Yakası’nda 45 lira 29 kuruşa, Ankara’da 46 lira 14 kuruşa, İzmir’de 46 lira 51 kuruşa satılıyor.

1 lira 10 kuruş zam sonrası motorin İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 46 lira 51 kuruşa, Anadolu Yakası’nda 47 lira 70 kuruşa, Ankara’da 48 lira 40 kuruşa, İzmir’de 48 lira 77 kuruşa depolara doldurulacak.

EN UCUZ YAKITA DA ZAM

Perşembe günü ise otogaz fiyatlarına yapılması planlanan 65 kuruşluk zam, 70 kuruşa yükseltildi.

Otogaz İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 27 lira 59 kuruşa, Anadolu Yakası’nda 26 lira 99 kuruşa, Ankara’da 27 lira 49 kuruşa, İzmir’de 27 lira 34 kuruşa satılıyor.

70 kuruşluk zam sonrası otogaz İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 28 lira 29 kuruşa, Anadolu Yakası’nda 27 lira 69 kuruşa, Ankara’da 28 lira 19 kuruşa, İzmir’de 28 lira 04 kuruşa depolara doldurulacak.