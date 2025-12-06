CHP’nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik suç örgütü iddialarına “İmamoğlu suç örgütü kurmaz; en fazla iyilik örgütlenmesi kurar” sözleriyle yanıt vererek askıda fatura uygulaması için destek istedi. hatırlattı.

Ekrem İmamoğlu pandemi döneminde başlattıkları askıda fatura uygulamasına değinerek şunları söyledi:

“Ekrem İmamoğlu suç örgütü kurmaz en fazla iyilik örgütlenmesi kurar. Bunun bir örneği de Askıda Fatura uygulamasıdır. Pandemide başlattığımız bu İYİLİK ÖRGÜTLENMESİ ile İstanbul’da 500 bin adet su ve doğalgaz faturası ödendi, 75 bini aşkın öğrenciye burs verildi. 260 binden fazla aileye destek ulaştı."

DESTEK ÇAĞRISI

Uygulamanın devam ettiğini belirten İmamoğlu, "Kışın kapıya dayandığı bugünlerde varlıklı, hayırsever vatandaşlarımızı, bu kutsal dayanışmaya yoğun desteğe davet ediyorum. Fakirliğin ve yokluğun hayatını derinden etkilediği binlerce ihtiyaç sahibi aile desteklerinizle mutlu olacak. O güzel yüzleri hep beraber güldürelim" dedi.

Askıda fatura fikrini veren Murat Ongun'a ve eşi Gözdem Ongun'a teşekkür eden İmamoğlu açıklamasını şöyle noktaladı:

"Bu vesile ile bu büyük İYİLİK ÖRGÜTLENMESİNİN fikrini veren yol arkadaşım Murat Ongun’un kıymetli eşi Gözdem Ongun’a teşekkür ederim.”