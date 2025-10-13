Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Ekrem İmamoğlu’nun, “Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Maria Corina Machado’yu, en içten duygularımla kutluyorum” mesajını açıkladı ve kıyamet koptu.

• İmamoğlu mesajında dedi ki:

“Venezuela’da demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin bu onurlu başarısı, sadece Latin Amerika için değil, otoriter rejimlerin gölgesinde yaşayan tüm halklar için ilham vericidir.

Diktatörlüklerin, baskıların ve hukuksuzlukların hüküm sürdüğü bir dünyada, halkların iradesini savunan cesur liderler, insanlığın ortak geleceği için umut kaynağıdır.

Bugün Maria Corina Machado’nun ödülle taçlandırılan mücadelesi, yarının özgür ve demokratik toplumlarının teminatıdır.

Türkiye’de de bizler aynı inanç ve kararlılıkla adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesini sürdürüyoruz. Bu ödül, her coğrafyada demokrasiye inananlara verilmiş bir cesaret ve dayanışma mesajıdır.”

• TELE1 TV Genel Yayın Koordinatörü gazeteci, yazar Merdan Yanardağ bu tebrik mesajını şöyle eleştirdi:

“Hesabı yöneten arkadaşlar,

Bu kadar yanlış ve apolitik, dahası savunduğunuzu belirttiğiniz ya da bu yönde izlenim yarattığınız ilkelere aykırı bir paylaşım olamaz.

Öncelikle, Nobel Ödülü verilen Venezüellalı siyasetçi Maria Machado, ödülünü Trump’ a ithaf etti. Onaylıyor musunuz?

ABD ve İsrail’in askeri müdahalede bulunmasını, yani ülkesinin işgal edilmesini isteyen biri. Destekliyor musunuz?

Bu yönde Netanyahu’ya iki mektup bile yazdı. Biliyor musunuz?

Biri Chavez’e karşı olmak üzere iki darbe girişiminde yer aldı ya da destekledi. Doğru buluyor musunuz?

Kadın, işbirlikçi bir liberal-faşist. Dünya demokratik kamuoyu Nobel’in bu kadar siyasallaştırılmasını eleştiriyor.

Madura’ya karşı olabilirsiniz, ama hangi akla hizmet için böyle bir kutlama mesajı yayınlıyorsunuz?

Ekrem Beyi böyle yanıltmak ve ters köşeye düşürmek olur mu?”

• Duayen gazeteci Zafer Arapkirli de çok sert eleştirdi:

Machado'ya övgü? Ekrem Bey'in Silivri zindanında dünyayı iyi ve sağlıklı takip edemiyor olmasını anlarız.

Siyasi mücadelenin tam orta yerinde ve özgürlüğünden yoksun birinin odaklandığı bin türlü başka mesele var tabii...

Ama "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" kendisini bu kadar zora sokabilecek bir paylaşımı yaparken kime danıştı acaba?

Hatadan dönmek erdemdir. Bir açıklama / düzeltme beklemek hakkımızdır.

Machado'dan ‘... halkların iradesini savunan cesur lider..." diye söz edip, "insanlığın ortak geleceği için umut kaynağıdır. Bugün Maria Corina Machado'nun ödülle taçlandırılan mücadelesi, yarının özgür ve demokratik toplumlarının teminatıdır...’ sözleri talihsizliktir...

• CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin resmi X hesabından CHP lideri Özgür Özel’in şu mesajı da yayınlandı:

“Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Maria Corina Machado’yu en içten duygularımla kutluyorum. Venezuela’da demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin bu onurlu başarısı, sadece Latin Amerika için değil, otoriter rejimlerin gölgesinde yaşayan tüm halklar için ilham vericidir.”

CHP’nin web sitesinde ve Özgür Özel’in X hesabından Machado için resmi bir açıklama yok.

Her iki metinde şu aynı cümle yer alıyor:

“Venezuela’da demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin bu onurlu başarısı, sadece Latin Amerika için değil, otoriter rejimlerin gölgesinde yaşayan tüm halklar için ilham vericidir.”

İmamoğlu ve Özel’in Machado açıklamaları anlaşılan aynı ekip tarafından yapılmış.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Machado açıklaması olmadığına da dikkat çekeyim.

• İki gazeteci- yazarın hedef yaptığı CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sorumluları bakın kimler?

CHP Genel Merkezi adına koordinasyon görevi Genel Sekreter Selin Sayek Böke. (Kılıçdaroğlu’nun da Genel Sekreteri.)

TBMM Grubu’nu temsil görevi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan. (Kılıçdaroğlu’nun da Genel Başkan Yardımcısı)

İmamoğlu’nun çalışma ekibinden, teknik ve kampanya tarafını temsil görevi: Serkan Özcan. (Gelecek Partisinden transfer)

Bugün İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki buzdan duvar var.

Ne kadar ilginç siyasi yapı var CHP’de değil mi?

Tam da Recep Tayyip Erdoğan’ın istediği gibi; Sapla saman karışmış durumda…

Fatih Altaylı diyor ki;

Kılıçdaroğlu: Seçilecek kapasitesi olmadığı için eleştiriyorum.

Özel: Kaybedersen sen kaybetmiyorsun, Türkiye’ye kaybettiriyorsun.

İmamoğlu: “Gazetecilerle Roma seyahati”, AKP’den ne farkı var demezler mi adama?

