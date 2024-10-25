İmamoğlu, Özel'in yüzüne karşı söyledi: Bunu yapmasaydın daha iyi olurdu

Düzenleme: Kaynak: Oksijen
İmamoğlu, Özel'in yüzüne karşı söyledi: Bunu yapmasaydın daha iyi olurdu

Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i “Bizim iktidarımızda rakı 140 lira olacak” çıkışı nedeniyle eleştirdiği ileri sürüldü.

Gazete Oksijen’den Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen pazar İstanbul'da buluştu.

Baş başa gerçekleştirilen görüşmede İmamoğlu, partinin gidişatıyla ilgili endişelerini iletti, topluma heyecan verecek konulara odaklanılması gerektiğini söyledi.

İmamoğlu, "Rakı 140 lira olacak" gibi açıklamaların yanlış olduğunu iletti.

Kurultay öncesi ikili birlikte çalıştı, ancak İmamoğlu hem gazetecilerle Ankara’da yaptığı toplantıda hem de İstanbul’da Özel ile gerçekleştirdiği toplantıda CHP’nin genel politikasında rahatsız olduğu konuları dile getirdi.

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