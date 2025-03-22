İmamoğlu posteri asan 3 genç gözaltına alındı

Kaynak: ANKA
İmamoğlu posteri asan 3 genç gözaltına alındı

Kars’ta CHP İl Başkanlığının Ekrem İmamoğlu için düzenlediği destek yürüyüşü sonrası, Kars Kalesine Ekrem İmamoğlu’nun posterini asarken gözaltına alınan 3 CHP’li genç serbest bırakıldı.

CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, gözaltına alınan 3 genç hakkında işlem yapıldıktan ve idari para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldıklarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması nedeniyle, 81 ile olduğu gibi Kars’ta da devam eden protesto yürüyüşü gerçekleştirildi.

Karslılar, iftar saatinin ardından il merkezinin en kalabalık noktalarından biri olan Faikbey Caddesi ile Kazım Paşa Caddesinin birleştiği Aslan Heykeli önünden bir araya geldi. Buradan polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında sloganlar atarak Kazım Paşa Caddesi boyunca yürüyen katılımcılar, Kars Kalesi eteklerinde bulunan Bedesten Bölgesinde toplandı. Burada Kars halkının Nevruz Bayramını da kutlayan CHP’liler, daha sonra basın açıklaması gerçekleştirdi.

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CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, CHP Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur ve Selim Belediye Başkanı Barış Koç’un konuşmalarının ardından, partililer Kars Kalesine yöneldi. Bu sırada 3 CHP’li genç Kars Kalesine Ekrem İmamoğlu’nun posterini astığı sırada polisler tarafından gözaltına alındı.

Bu arada CHP İl Başkanı Onur Uludaşdemir ve partililerin Kars Kalesine çıkması polis ekipleri tarafından engelledi.

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Ardından da Kars Kalesinin eteklerine Ekrem İmamoğlu’nun posterini asmak isteyen 3 CHP’li polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 3 CHP’li genç sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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