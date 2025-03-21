İmamoğlu protestolarına Bakan Yerlikaya'dan gözaltı açıklaması

İçişleri Bakan Ali Yerlikaya Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili yapılan protesto gösterilerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada; "Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek. Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak. Bu geceki gösterilerde; 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar" denildi.

NE OLMUŞTU?

19 Mart 2025 günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu düzenlenen operasyon ile gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan tepkiler sokağa taştı. Saraçhane'de düzenlenen destek mitingleri sürerken vatandaşlar farklı illerde de tepkilerini meydanlarda göstermeye başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de mitingler düzenlendi. Polis ekipleri üniversite öğrencilerinin çoğunlukta olduğu gruplara müdahale ediyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da 5 gün boyunca toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması yasaklandı.