İmamoğlu protestolarına katılan KYK yurtlarındaki öğrencilere ‘Neden katıldınız?’ soruşturması

Düzenleme: Kaynak: Evrensel Gazetesi
İmamoğlu protestolarına katılan KYK yurtlarındaki öğrencilere ‘Neden katıldınız?’ soruşturması

Kocaeli'nde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan en az dört öğrenci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla katıldıkları eylem gerekçesiyle disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.

Evrensel gazetesinin haberine göre, yurt idareleri tarafından ifadeye çağrılan öğrencilere, 23 Mart 2025'te İzmit Sabri Yalım Parkı'nda düzenlenen protestoya katılıp katılmadıkları soruldu. Yönetim tarafından gönderilen çağrı metninde, "Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını protesto etmek amacıyla 23.03.2025 tarihinde Sabri Yalım Parkı’nda kanuna aykırı olarak düzenlenen politik amaçlı gösteriye katıldınız mı? Eğer katıldıysanız neden katıldınız?" ifadeleri yer aldı.

ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ: "DEMOKRATİK HAKKIMIZ"
Soruşturmaya dahil edilen bir öğrenci, "Demokratik hakkımızı kullandığımız için bir başka hakkımızı elimizden almaya yelteniyorlar. Türkiye’de ne zamandan beri sokağa çıkmak kanuna aykırı sayılıyor?" diyerek tepki gösterdi. Aynı öğrenci, yurtlardaki sorunlara da dikkat çekerek, "KYK idareleri önce kendi işini yapsın. Bozulan çamaşır makinelerini tamir etsin, öğrencilerin aç kalmaması için önlem alsın" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın gerekçesi ve süreciyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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