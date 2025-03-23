İmamoğlu protestolarında çok sayıda gözaltı

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren protestoculara polis müdahale etti. En az 60 gösterici gözaltına alınırken, 1 polis ve 1 bekçi de yaralandı.

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki için Güvenpark'ta toplanan protestocular, yolu kapatarak Kızılay'dan Meclis yönüne doğru yürümek istedi. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz', "Her yer direniş', "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganlarının atıldığı protestoda, Meşrutiyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde protestocular ile polis karşı karşıya geldi. Protestoculara TOMA'lardan su ve biber gazı ile müdahale eden polis, en az 60 kişiyi gözaltına aldı. Olaylarda 1 polis ve 1 bekçi de yaralandı.