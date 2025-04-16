İmamoğlu protestolarında tutuklanan 5 genç daha tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınması, Türkiye genelinde geniş çaplı hükümet karşıtı protestolara yol açtı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde düzenlenen gösterilerde, yüzlerce kişi 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla gözaltına alındı ve birçoğu tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, protestolar nedeniyle toplam 1.133 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

5 GENÇ İÇİN TAHLİYE KARARI

Son gelişme olarak, protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklu bulunan 5 genç, anayasal haklarını kullandıkları belirtilerek tahliye edildi. Mahkeme, tahliye kararında şu gerekçelere yer verdi:

“Sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre,

Öğrenim süreçlerinin kesintiye uğrama ihtimali,

Sabit ikametgâh sahibi olmaları,

Kaçma şüphesinin bulunmaması.”

Gençler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak aynı davada yargılanan 10 öğrenci için adli kontrol uygulamasının devamına karar verildi. Duruşma, 25 Nisan 2025’e ertelendi.