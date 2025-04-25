İmamoğlu protestolarında tutuklanan öğrencileri yıkan karar!

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Saraçhane'de başlayan ve dört bir yana yayılan eylemlerde, çok sayıda kişi gözaltına alınırken 301 genç ise tutuklanmıştı.

Saraçhane'deki eylemlere katıldığı iddiasıyla yargılanan 93 öğrencinin davası, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde gerçekleşti.

'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' iddiasıyla haklarında dava açılan 93 gencin İstanbul 14., 50. ve 74. Asliye Ceza mahkemelerinde davalarında erteleme kararı verildi.

DAVALAR ERTELENDİ

74. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması görülen 36 gencin yargılandığı dava, 15 Eylül tarihine ertelendi.

50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yargılanan altısı ev hapsindeki 33 gencin duruşması, 17 Ekim'e ertelendi. Duruşmaya katılanların adli kontrolleri ve ev hapsi cezaları kaldırıldı.

Aralarında gazetecilerin de olduğu 30 gencin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davası ise 10 Ekim'e ertelendi. Hakim, devam eden adli kontrolleri kaldırmadı. Yeni adli kontrol kararları verdi.