İmamoğlu protestolarında yeni gelişme

Türkiye'nin dört bir yanında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto edenlere yönelik operasyonlar sürüyor. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Çağlayan Adliyesi'nden yaptığı açıklamada Mecidiyeköy'de gözaltına alınan 124 kişiden 34'ünün de tutuklama talebiyle sevk edildiğini bildirdi.

Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

"Çağlayan Adliyesi’ndeyim. Gözaltına alınan gençler için geldim. 20 genç, Terörle Mücadele’den buraya getirilmişti, 5’i tutuklamaya sevk edildi, 15’i de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Cevahir’in önünden alınan 124 kişi vardı. 77 genç adli kontrolle bırakıldı, 34 kişi tutuklamaya sevk edildi, 9 kişi de ev hapsine gönderildi.

Adliye’de henüz sorgular başlamadı. Gönüllü avukat meslektaşlarım canla başla çalışıyorlar.

Terörle Mücadele’den getirilip tutuklamaya sevk edilen gençler, gerçekten kötü muamele ve işkence görmüşler. Diğerleri de aynı muameleyi görmüşler. Avukatların ve kendilerinin bize bizzat ifade ettiği durum bu.

Aslında 2911 Sayılı Yasa’da hiçbir biçimde tutuklama olmaması lazım; çünkü katalog suçlardan değil ve alt sınırı 1 yıldan başlıyor. Maalesef tutuklamaya sevk edilenler oldu ve bugüne kadar da 260’dan fazla gencimiz tutuklandı.

O gençlerimizle de ilgilenmeye, aileleriyle görüşmeye devam edeceğiz. Çağlayan Adliyesi’nden selam ve sevgiler."