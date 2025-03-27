İmamoğlu protestolarını takip ettikleri için tutuklanmışlardı! Yedi gazeteci hakkında karar çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemleri takip eden gazeteciler evine düzenlenen baskınla gözaltına alınıp tutuklanmışlardı. Tutuklanan gazeteciler Yasin Akgül, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç ve Gökhan Kam hakkında karar çıktı.

7 gazeteci 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla 25 Mart’ta gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) avukatların itirazının ardından gazeteci Yasin Akgül, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç ve Gökhan Kam hakkında tahliye kararı verildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Saraçhane’de protestolar başladı. Bu protestoları takip eden haber olarak halka sunan yedi gazeteci evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınmışlardı. Savcı önce gazetecilerin serbest bırakılmasını istemiş ardından da kararını değiştirerek tutuklanmalarını istemişti.

Tutuklanan yedi gazeteciye yöneltilen suçlama ise “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa” muhalefet. TGS’nin açıklamasına göre tutuklanmalara delil olarak protestolar sırasında çekilmiş fotoğrafları gösteriliyor.

YEDİ GAZETECİ TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklanan gazeteciler AFP muhabiri Yasin Akgül, Now Haber muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabiri Bülent Kılıç, muhabir Zeynep Kuray, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam, muhabir Hayri Tunç tahliye edildi.