İmamoğlu protestosunda mahkemeye sevk edilen gençler hakkında flaş gelişme!

Kaynak: ANKA
İmamoğlu protestosunda mahkemeye sevk edilen gençler hakkında flaş gelişme!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde ODTÜ'de 26 Mart Çarşamba akşamı ve 27 Mart Perşembe sabahı gözaltına alınan ve bugün işlemleri sona eren 33 kişiden 4'üne üç hafta ev hapsi verildi. Gözaltına alınanlardan 2'si ifadesi alınmadan, 15'i yurt dışına çıkış yasağı konularak, diğer 12'si ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden eylemlerde ODTÜ'den 26 Mart Çarşamba akşamı ve 27 Mart Perşembe sabahı gözaltına alınan 33 kişi bugün Ankara Adliyesi'ne getirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

“2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçundan Savcılığa sevk edilen 33 kişiden 2'si Savcılık tarafından ifadeleri alınmadan, 12 kişi de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklama istemiyle Hakimliğe sevk edilirken, 15 kişi hakkında da adli kontrol istendi.

Sulh Ceza Hakimliği 4 kişi hakkındaki tutuklama talebini reddederken, 3 hafta ev hapsi cezası verdi. Sulh Ceza Hakimliği 15 kişiyi ise yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı.

AİLELERİNE KAVUŞTULAR

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın aktardığı görüntülere göre, serbest bırakılan gençlerin alkışlar eşliğinde aileleri ile sarıldığı anlar kameralara yansıdı.

jkjkjk.jpg

Son Haberler
İmamoğlu Maltepe mitingi sonrası milyonlara seslendi 'Teşekkürler İstanbul'
İmamoğlu Maltepe mitingi sonrası milyonlara seslendi 'Teşekkürler İstanbul'
Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası promosyonu artırdı! Nisan'a özel ödemeler
Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası promosyonu artırdı! Nisan'a özel ödemeler
İmamoğlu protestosunda mahkemeye sevk edilen gençler hakkında flaş gelişme!
İmamoğlu protestosunda mahkemeye sevk edilen gençler hakkında flaş gelişme!
Çok acı! 2 küçük çocuk yangında can verdi
Çok acı! 2 küçük çocuk yangında can verdi
Mark Clattenburg Frankowski'nin kırmızı kartını değerlendirdi
Mark Clattenburg Frankowski'nin kırmızı kartını değerlendirdi