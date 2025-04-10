İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu protestosunda tutuklanan öğrenciler için karar verildi. 139 genç öğrenci arasından 102 kişi serbest bırakıldı. Aralarında "Her şey çok güzel olacak" sözünün mimarı Berkay Gezgin de var.

Berkay Gezgin'in avukatı Deniz Baykal, Berkay Gezgin'in tahliye edildiğini açıkladı. Berkay Gezgin'in de içinde bulunduğu 102 genç tahliye oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in anahtar listesinde; Olağanüstü Kurultay'da Berkay Gezgin Parti Meclisi (PM) üyesi oldu. Gezgin, delegelerin oyunu alarak 15. sıradan 62 kişilik PM'ye girdi.