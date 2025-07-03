İmamoğlu protestosunda tutuklananlar hakkında flaş karar!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek isteyen vatandaşlar, Saraçhane mitinginde toplanmıştı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Gerçekleşen mitingde gözaltına alınan kişilerden 15’i hakkında tutuklama talep edilmişti. 7 vatandaş hakkında tutuklama kararı verilirken, 8 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP tarafından Saraçhane’de gerçekleştirilen mitingde, 42 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ve polise mukavemet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan 42 kişiden 8’i serbest bırakılmıştı.

34 kişi ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.