İmamoğlu selam gönderdi

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, cezaevinde tutulan partilerinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Milletvekili Adıgüzel, İmamoğlu’nun tüm Ordu halkına, tüm belediye başkanlarına ve örgüte selam ve mesaj ilettiğini açıkladı.

İmamoğlu’nun kendi el yazısı ile yazdığı ve Adıgüzel’e verdiği mesaj şöyle;

“Kıymetli Ordulu hemşirelerim, sıcak, samimi, mert, adaletli dostlarım. Sizleri özlem ile selamlıyor, hasretle kucaklıyorum. Türkiye bir yoksulluk, bereketsizlik, umutsuzluk sınavı vermektedir. Zor koşullarda bütün belediye başkanlarımızın, siyasi dostlarımızın nasıl büyük bir mücadele ile hizmet ve hak ve savunuculuğu yaptığını görüyorum. Önce adalet, önce hürriyet diyerek, milletimizle başaracağız

Her şey çok güzel olacak..."