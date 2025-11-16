"Rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında tutuklu olarak yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyor.

Karar gazetesinde İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2008'deki ilk üyeliğinden 19 Mart 2025 tutuklandığı döneme kadar yaşananları anlatan bir yazı kaleme aldı.

İmamoğlu, 2017'de CHP'nin o dönemki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini, istifa eden İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın yerine aday olarak göstermek istediği anlara değindi.

KILIÇDAROĞLU, KAFTANCIOĞLU VE İMAMOĞLU TARİHİ SEÇİME DOĞRU

Ardından Kılıçdaroğlu, CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, 2019'daki tarihi yerel seçime gitmeden önce büyükşehir belediye başkanlığı birçok defa görüş alışverinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu

Siyaset sahnesinde her geçen gün isminin öne çıktığı o anları İmamoğlu şöyle anlatt:

"2019 yerel seçimlerinden aylar önce, 2018 yazının ilk aylarından itibaren genel merkezden 3-4 yönetici bana Sn. Kılıçdaroğlu’nun İBB adaylığı için aklında olan isimlerden biri olduğumu iletmişti. Sadece dinlemiştim. 2018 yılının yaz sonunda İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu Genel Başkan’ın bir mesajını iletmek istediğini söyledi. Kendisini ziyaret ettim. Sn. Kılıçdaroğlu’nun benim İBB adayı olmamı istediğini, kendilerinin de İstanbul’da nasıl bir aday göstermeliyiz diye anket ve kamuoyu araştırmaları yaptıklarını iletti. Bu çalışmalarda isimlerden ziyade aday karakteri, tipoloji ve bir kısım aranan özellikleri sorguladıklarını ifade etti. Sonuçların beni işaret ettiğini aktardı. Ben de kendisine teşekkür ederek bu adaylığın tarihi öneme sahip olduğunu, bu araştırmaları dinlemek istediğimi ayrıca benim de bir kısım araştırmalar yapacağımı, ondan sonra en doğru ve kazanacak adaya hep birlikte karar vermemizin iyi olacağını belirttim. Elbette soru işaretlerim çoktu. Daha sonra Sayın Kaftancıoğlu’nun organizasyonu ile araştırma ekibinde bulunan kişilerle toplantılar yaptık. Karşılıklı sunumlarımızı ve yaptığımız tespitleri paylaştık. Sonrasında Sn. Genel Başkan ile Ankara’da Genel Merkez’de buluştuk. Kendileri bana İBB başkan adaylığını teklif etti. Ben de kendisinden biraz süre isteyerek hem ailemle hem de siyasi yol arkadaşlarımla bu süreci paylaşmak, ona göre karar vermek istediğimi ilettim. Kendileri de bana bu fırsatı verdi ve makamından ayrıldım.

İl Başkanı’nın bilgisi dahilinde il yöneticileri, ilçe başkanları, belediye başkanları, İBB meclis grubu, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları ile ayrı ayrı toplantılar yaptım. Fikirlerini ve desteklerini istedim. Çok büyük oranda bir destekle karşılandım. Bu toplantılardan sonra Beylikdüzü’ndeki yol arkadaşlarımla da duygu yüklü toplantılar yaptım. İşin en zor kısmına sıra gelmişti: Ailem. Çünkü 2014 yerel seçimi öncesinde eşimle en fazla 2 dönem Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapacağım, seçimi kaybedersem de siyaseti bırakacağım konusunda anlaşmıştık. Ailemin iznini böyle almıştım. Hatta bu kararımı Trabzon’dan çok yakın dostum olan bir iş insanına anlattığımda “siyasetçiler siyaseti bırakmaz ben buna inanmıyorum” demesi üzerine bu sözleri beyaz bir kâğıda yazdım ve taahhüt ediyorum diyerek imzalayıp kendisine verdim. Bu kâğıdı kasasına koymuştu. Yıllar sonra kendisinden istediğimde “Yahu hiç sorma, çok değerli bir evrak olurdu ama sen Beylikdüzü’nde seçimi kazanınca ben o kâğıdı yırttım attım” demişti. Dolayısıyla eşim başta olmak üzere ailemi ikna edemiyordum. İBB adayı olmamı eşim istemiyordu. Bu psikolojik ortamı sezen Sn. Kaftancıoğlu Genel Başkan ile konuşarak evimizi ziyaret etmek isteğini iletti. Ailece kendilerini misafir ettik. Sn. Kılıçdaroğlu İstanbul’a aday olmamın öneminden bahsederek hep birlikte ailemin de desteğiyle yola çıkma teklifinde bulundu. Ailemin manevi desteği çok kıymetliydi ve bu desteği çok önemsiyordum. Ailem Genel Başkan’ın bu teklifine biraz zor da olsa olumlu yaklaşınca yola çıkmaya karar verdik. Evet bu zor mücadele ve görev sürecinde ailemle helalleşerek, birbirimize sarılarak biraz da ailemin gözyaşlarıyla yola çıktım. Ardından MYK teklifi ve PM onayı ile CHP’nin 2019 seçimi için İBB Başkan Adayı oldum."