İmamoğlu Silivri'deki savunmasını paylaştı



23 Mart tarihinde tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İmamoğlu, hakkında açılan 3 soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da duruşması gerçekleşti.

SAVUNMASINI PAYLAŞTI



İmamoğlu, savcıya tartıştığı anların damga vurduğu duruşmadaki savunmasının tamamının paylaşıldığı linki paylaştı.

"Silivri’deki savunmanın tamamı web sayfamda" diyen İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ey milletimiz; ya adalet ya sefalet!

Bunu unutmayın. Ya adalet ya sefalet. Başka bir yolu yok. Adalet varsa, bereket var. Bütün bu olumsuzlukları, cefayı, kimin ihtirası ve inadı yüzünden yaşıyoruz."