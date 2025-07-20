İmamoğlu Silivri'deki savunmasını paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu Silivri'deki savunmasını paylaştı

Silivri'de tutukluk hali devam eden İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, Silivri'de görülen duruşmada yaptığı savunmanın tamamını paylaştı


23 Mart tarihinde tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İmamoğlu, hakkında açılan 3 soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da duruşması gerçekleşti.

SAVUNMASINI PAYLAŞTI


İmamoğlu, savcıya tartıştığı anların damga vurduğu duruşmadaki savunmasının tamamının paylaşıldığı linki paylaştı.

"Silivri’deki savunmanın tamamı web sayfamda" diyen İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ey milletimiz; ya adalet ya sefalet!

Bunu unutmayın. Ya adalet ya sefalet. Başka bir yolu yok. Adalet varsa, bereket var. Bütün bu olumsuzlukları, cefayı, kimin ihtirası ve inadı yüzünden yaşıyoruz."

Son Haberler
Ağrı dağından kopan çığ
Ağrı dağından kopan çığ
Fenerbahçe çok rahat
Fenerbahçe çok rahat
Barış ve Özgürlük Bayramı KKTC halkına kutlu olsun
Barış ve Özgürlük Bayramı KKTC halkına kutlu olsun
Lübnan modeli ve Atatürk modeli!
Lübnan modeli ve Atatürk modeli!
Yeniden Çözüm Süreci için işler iyi gitmiyor!
Yeniden Çözüm Süreci için işler iyi gitmiyor!