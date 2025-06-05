İmamoğlu Silivri'den müjdeyi verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart tarihinde tutuklanmasından önce İstanbul’daki taksilerde 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' projesini hayata geçirmişti.

Proje kapsamında kent genelinde hizmet vermekte olan taksilerin hizmetlerini iyileştirmek maksadıyla 2 bin 500 yeni taksi plakası kademeli olarak hizmete sunulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu projeyle mevcut taksi sisteminin dijital altyapı ile desteklenmesini de hedefliyor.

Bununla birlikte yeni plakaların kullanım hakkı süresiz değil 29 yıl ile sınırlı olacak. İlk etapta 150 yeni taksi plakası için açılacak ihale 12 Haziran 2025 tarihinde saat 10:00’da Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin kendisi adına açılmış olan "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından ihaleye ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu paylaşımda vatandaşları ihaleye katılmaya davet eden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün engelleme çabalarına rağmen İstanbul’a yeni taksiler kazandırmak için verdiğimiz mücadelede ciddi bir kazanım elde etmiştik.

Mobil uygulama ile çalışacak 2500 yeni taksinin ihalesi başlıyor. Dileyen herkesin girebileceği bu ihalelere ilgili vatandaşlarımızı davet ediyorum.