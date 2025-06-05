İmamoğlu Silivri'den seslendi: Ya adalet ya sefalet!

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada Ekrem İmamoğlu, “Saygıdeğer Milletimiz; Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük adalet, demokrasi ve onur mücadelesini sürdürüyoruz. Milletimizin bereketini, ekmeğini, işini ve diplomasını gasp edenlere karşı umudun, geleceğin ve millet iradesinin şeref mücadelesini veriyoruz” sözlerini kullandı.

“Millete ait makamları kendi koltuğu sananlara karşı işin, aşın, üretimin, adil paylaşımın, eşitliğin ve Cumhuriyetimizin varoluş mücadelesini veriyoruz” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Adaletin olmadığı bir ülkede bereket olmaz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu adaletsizliğin sebebidir! Adaletsizlik, yoksulluk ve sefalet ise bunun sonucudur! Ya adalet ya sefalet! Bu mücadele kutsaldır. Bu mücadele her aile ve her vatandaşımız içindir! Bu mücadele çocuklarımız ve gençlerimiz içindir! Asla pes etmeyeceğiz! Milletimizle başaracağız! Milletimiz büyüktür!”

İmamoğlu’nun mesajının tamamı şu şekilde:

Aziz Milletimiz;

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ADALET, DEMOKRASİ VE HAYSİYET mücadelesini veriyoruz. Milletimizin bereketini, ekmeğini, işini ve DİPLOMASINI çalanlara karşı UMUDUN, GELECEĞİN, MİLLET İRADESİNİN onur mücadelesini veriyoruz.

Millete ait makamları kendi koltuğu zannedenlere karşın işin, aşın, üretimin, adil paylaşımın, eşitliğin, Cumhuriyetimizin beka mücadelesini veriyoruz.

Adalet olmayan ülkede BEREKET olmaz,

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi SEBEP!

Adaletsizlik, yoksulluk ve sefalet SONUÇ!

YA ADALET, YA SEFALET!

Bu mücadele kutsaldır.

Bu mücadele her aile ve vatandaşımız içindir!

Bu mücadele çocuklarımız ve gençlerimiz içindir!

Asla vazgeçmeyeceğiz!

Milletimizle Başaracağız!

Milletimiz Büyüktür!