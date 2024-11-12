İmamoğlu son noktayı koydu! Kurultay çağrıları yükseliyordu...

Barış Yarkadaş, CHP içerisinde kurultay seslerinin yükselmesine Ekrem İmamoğlu’nun son noktayı koyduğunu açıkladı. İmamoğlu, "Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN KURULTAY ÇIKIŞI

CHP içerisinde kurultay seslerinin yükselmesine dün 81 il başkanı tepki göstermişti. Bu sefer de Ekrem İmamoğlu'yla ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi. Tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak yer alan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in düzenlediği toplantıda Ekrem İmamoğlu’nun kurultay isteğine karşı çıktığını ve "Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir" dediğini söyledi.

YARKADAŞ: KURULTAY İSTEYEN BENİM YOL ARKADAŞIM DEĞİLDİR NOKTA

Yarkadaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“CHP’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptı. İlçe başkanları, belediye başkanları ve ilçe yöneticilerinin katıldığı bir toplantı. Sunumdan sonra Ekrem İmamoğlu 40 dakika konuştu. Esenyurt’taki kayyum ve kendi fikirlerini söyledi. Gündemimiz olmamasına rağmen son bir konuya değinmek istiyorum. Medyada imza tartışması dönüyor. Bu tartışmalar partiye zarar veriyor. Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir nokta” şeklinde aktardı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘normalleşme’ adımları partililer arasında rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Öyle ki son zamanlarda DEM Parti’nin kayyum mitinglerine Özel’in de katılmasına İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’dan tepki gelmişti. Salıcı, “Oy kaybının nedenini tabanda siyaseten kabul görmeyen politikalarda aramak gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kurultay bir lütuf değildir, haktır. CHP’de gerekirse Kurultay’a gidilir” demişti.

Kurultay çağrısı sonrasında ise tartışmalar büyüdü. Nagehan Alçı CHP hakkında "Kurultaya gitmek için en az 800 imza hazır" ifadelerini kullanmıştı.

CHP içerisinde 81 il başkanı ortak yaptığı açıklamada kurultay çağrısının gündemde olmadığını açıklayarak Özgür Özel’e destek vermişti.