İmamoğlu sonrası hesap değişti! BofA Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükseltti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınması piyasaları yeni bir darboğaza itti.

Bank of America (BofA), bunun üzerine yayımladığı raporda, Merkez Bankası'nın (MB) net pozisyonunun son üç günde 21-23 milyar dolar arasında azaldığını vurguladı.

YABANCI POZİSYONLARDA AZALMA

Dünya gazetesinde yer alan habere göre banka, çıkışların çoğunlukla döviz tarafında olmak üzere yabancı pozisyonlarındaki azalmadan kaynaklandığını ve yerel döviz talebinin sınırlı kaldığını ifade etti.

BofA, ayrıca enflasyon tahminini yüzde 25,7'den yüzde 28,1’e revize etti. Banka, bu revizyonun büyük kısmının Nisan ayında gerçekleşeceğini öngördü.

BofA, politika faizi tahminini de yüzde 32,5’e yükselterek, Nisan ayında beklenen 200 baz puanlık faiz indirimi beklentisini duraklatmaya çevirdi.

Banka, Merkez Bankası’nın yerel dolarizasyon riski görmesi durumunda faiz oranlarını artırabileceğini belirtti ve likidite bonolarının döviz girişlerini hızlandırmayı amaçladığını ifade etti.