İmamoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Ünlü sanatçının ifadesi alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

İFADESİ ALINDI

Derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller sonrası savcılık, sanatçı Ahmet Güneştekin'in ifadesini aldı. Güneştekin ifadesinden sonra Çağlayan Adliyesi'nden ayrıldı.

İMAMOĞLU AİLESİYLE SERGİYE KATILMIŞTI

Sanatçı son olarak geçtiğimiz ocak ayında İBB'nin kültür-sanat noktası haline getirdiği Artİstanbul Feshane adlı mekanda “Kayıp Alfabe” adlı sergiyle sanat severlerle buluşmuştu. Serginin açılışına Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile beraber katılmıştı.