İmamoğlu start verdi! Bu sözlerle duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika... Son dakika... Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına başladığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum" sözleriyle adaylığını duyurdu.

Hakkındaki siyasi yasak ve hapis cezasıyla ilgili davalarla gündemden düşmeyen İmamoğlu, adaylık yarışında varlığını tekrar duyuran iddialı bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum. Ortak akıl ve uzlaşmayla Türkiye yeniden ayağa kalkacak, milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi yeniden kazanacağız.

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