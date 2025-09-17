İmamoğlu, Türkiye'de hangi düzenin işlediğini açıkladı! Erdoğan'ın sinirleri gerilecek... Söylediği deyim hala dillerde...

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonda tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, X hesabı üzerinden ‘Escobar düzeni’ çıkışında bulunarak, “Belediye başkanlarını, meclis üyelerini hapisle, ölümle, iftirayla, kumpasla tehdit et, belediyelere çök düzeni tam bir Escobar düzeni işte” ifadelerini kullandı.

CHP’li belediyelere yapılan operasyonların sonuncularından biri de geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa Belediyesi’ne yapıldı. Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve beraberindeki 5 meclis üyesi ise tutuklanmıştı. 19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonda tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise X hesabı üzerinden tutuklamalara ilişkin çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

"KUZUYU KURTLA AVLAYIP, ÇOBANLA YİYİP, SAHİBİYLE AĞLAYAN SİZSİNİZ."

‘Escobar düzeni’ çıkışında bulunan İmamoğlu, çarpıcı bir deyimde de bulunarak şunları söyledi:

“Escobar düzenini kimin kurduğu belli oldu. Turbun büyüğünün kimin heybesinde olduğu ortaya çıktı. Ahtapot gibi kolları her yeri saran hukuksuzluk ağını kimin kurduğu da netleşti. Belediye başkanlarını, meclis üyelerini hapisle, ölümle, iftirayla, kumpasla tehdit et, belediyelere çök düzeni tam bir Escobar düzeni işte. Kuzuyu kurtla avlayıp, çobanla yiyip, sahibiyle ağlayan sizsiniz. Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu ve çalışma arkadaşlarını da aynı düzen hapse attı. Bayrampaşalılar bu kötülüğü asla unutmaz. Bu tehdit, şantaj ve kumpas düzeninin sonu yaklaşıyor.”