İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edilmişti! Karar verildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edilmişti! Karar verildi

İBB Başkanı İmamoğlu ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ongun'un tutukluluğa ilişkin yapılan itirazlar reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında mali suçlamalarla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Silivri'deki cezaevinde tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun'un tutukluluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

KARAR "HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN" İTİRAZI

İmamoğlu ve Ongun’un avukatları, tutukluluk kararının “hukuki dayanaktan yoksun” olduğunu savunarak itiraz dilekçelerinde müvekkillerinin kaçma ya da delil karartma şüphesinin bulunmadığını belirtmişti.

Ayrıca İmamoğlu’nun İstanbul halkı tarafından seçilmiş bir belediye başkanı olduğu, kamuoyunun gözü önünde şeffaf şekilde görevini sürdürdüğü ifade edilerek tutukluluğun “orantısız” bir tedbir olduğu vurgulanmıştı.

Mahkeme ise yapılan bu savunmaları yeterli bulmadı ve soruşturmanın seyrini gerekçe göstererek İmamoğlu ve Ongun’un cezaevinde kalmaya devam etmesine hükmetti.

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