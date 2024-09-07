İmamoğlu tüzük kurultayından meydan okudu. İktidara 'ahmak' uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin tüzük kurultayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İmamoğlu hakkındaki 'ahmak' davasına ilişkin ''Yargısal tacizle sonuç almaları mümkün değildir'' dedi.

İmamoğlu, “Bugün dünden daha demokratik daha katılımcı özgürlükçü bir partiye uyandık. Bugün artık iktidar olmaya çok daha yakınız.” derken, “Bir kez daha partimizin iktidarı ne kadar hak ettiğini gösteren çok demokratik, çok seviyeli çok değerli bir kurultay yaşadık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

''BU BENİM İÇİMİ YAKIYOR''

İmamoğlu sözlerinin devamında, “İstirham ediyorum Cumhuriyet Halk Partililer sadece geleceğe bakın. Sadece gelecek için ne yapacağınızı düşünün ve o adımları atın. Çünkü maalesef ülkemiz büyük sorunlarla karşı karşıya, çok ama çok büyük sorunlarla.” dedi.

“Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına köklü kurumları zayıflamış bir devletle, çökmüş bir adalet ve eğitim sistemiyle, demokratik dünyadan uzaklaşmış ülke ile, yarısı yoksulluk sınırının altına mahkum edilmiş bir nüfus ile girdik” diyen İmamoğlu, “Bu büyük ülkede kimse yaşadığı hayattan memnun değil. Bu benim içimi yakıyor” ifadelerini kullandı.