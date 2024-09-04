İmamoğlu Vaniköy'de başlatılan yıkım hakkında konuştu: Bunlar kendilerini aklamaya çalışıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Vaniköy’deki kaçak inşaatın yıkımına başlamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, “Çevre Şehircilik Bakanlığı bugün bir açıklama yaptı ve yıkıma başladıklarını duyurdu. Sahadaki son durum nedir? İBB ekipleriyle bakanlık ekipleri arasında bir çatışma mı var?” ifadelerini kullandı.

Vaniköy'deki kaçak villa yıkılıyor

İmamoğlu, iktidarın kendini aklamaya çalıştığını belirterek, “Ama kötü olan ne biliyor musunuz gene millete dönük bir aklama değil. Bir kişinin gözünde parlama aklaması bu. Bunlara tenekeden birer madalya yollayacak millet sandıkta, tenekeden. Ve inşallah boyunlarında gezdirirler. Bu şehrin muhafızı belli, bu şehrin muhafızı olan insanlar belli. Bugün İstanbul muhafızlığıdır yarın Türkiye muhafızlığıdır” dedi.

“SOSYAL MEDYA BAKANLIĞI, HÜZÜNLE İZLİYORUM”

Sosyal medya bakanlığını hüzünle izlediğini ifade eden İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ve AKP iktidarının millet adına kötü bir sınav verdiğini belirterek, “Bir kaç örnek vereceğim? Bu konuda çok fazla kendimi de yormak istemiyorum. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz minvalinde burada bir şey, bir oyuncak bulduk üstünde ne yaparız diye devletin bütün kurallarını imha ederek, yok ederek hareket etme anlayışı tam da Bakanlığa ve bu talimatı veren Bakana yakışıyor. Bunlar vitrinde durmak ve hani bir bir kişinin gözündeki spor etkinliğinde söyleyeyim. Hani madalya kürsüsünde birinci mi olacağım, ikinci mi olacağım, üçüncü mü olacağım? O bir kişinin gözünde bir yere oturmaya çalışan arkadaşlar. Üzülüyorum bu tür seviyelere inmelerine. Çünkü devletin önemli bir kurumunda görev yapıyorlar. Acı olan ne biliyor musunuz? 94 -2018, 24 senedir izlemişler. 24 sene sonra bütün milletin ekranlarda izlediği, sonra da suç örgütü diye yargılanan bir kişi ismi Adnan Oktar hapse atılıyor. 24 sene sonra göstermelik bir yıkım yapıyorlar. Sonra burada bir işte malum süreç, bir yabancı kişi geliyor, bir mülkiyet alıyor, izin alıyor bu hususi süreçler işliyor. Ve Büyükşehir Belediyesi zaten tutanakları tutuyor. Garip olan zaten yıkım programı olan yere bugün İBB sokulmuyor ve orada Büyükşehir Belediyesi hiçbir haber vermeden işlem yapma gayretinde” ifadelerini kullandı.

“BUNLARA TENEKEDEN BİRER MADALYA YOLLAYACAK MİLLET SANDIKTA TENEKEDEN”

İmamoğlu açıklamalarının devamında şunları söyledi, “Peki aynı Bakan, aynı yönetim, tekrar ifade edeceğim, milletin gözünün içine bunu soka soka anlatacağım ki milletimiz bunu görsün. Bu arkadaşların gözüne bunu böyle hani sokarak anlatacağım. Çünkü boğazın kıyısında bizim kamulaştırmamıza da engel olacak bir biçimde boğazın kıyısında kaldırımda Üsküdar meydanın önünde bir alana günübirlik tesis alanı diye yapı yapılması için imar veren bir anlayış kendini ispat etmek için paralıyor. Daha kötüsü biz oraları yıkarken önümüze polisi dizen de bunlar. Bizim polisimizi, üç otobüs polisimizi orada önümüze dizen de bunlar. Şimdi bunlar kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Ama kötü olan ne biliyor musunuz gene millete dönük bir aklama değil. Bir kişinin gözünde parlama aklaması bu. Bunlara tenekeden birer madalya yollayacak millet sandıkta, tenekeden. Ve inşallah boyunlarında gezdirirler. Bu şehrin muhafızı belli bu şehrin muhafızı olan insanlar belli. Biz Allah'ın izniyle o boğaza bakan askeri alanlarda yaptıkları kuleleri bilen birisi olarak, açtığımız davaları bilen birisi olarak, tek bir metrekareye tek bir imar rantı çıkartmayan birisi olarak, yüzlerce noktada imar çıkartan, parsel bazlı küçücük parsellere bile hala Şehircilik Bakanlığı'nda imar tasarlayan akla karşı mücadele etmeye muhafız olmaya devam edeceğiz. Bu muhafızlığımız büyük bir muhafızlığıdır. Bugün İstanbul muhafızlığıdır, yarın Türkiye muhafızlığıdır. Bu konuda çok başarılı ve iyi bir ekibe, iyi anlayışa sahibiz. Arkamızda da on milyonlarca vatandaşımız var. Ne yaparlarsa yapsınlar nafile. Devletin bir kurumunu temsil ettikleri için hallerini hüzünle izliyorum” ifadelerini kullandı.

"24 SENE İZLEMİŞLER"

24 senedir bu kaçak yapıya ses çıkarılmadığını belirten İmamoğlu, "Acı olan ne biliyor musunuz? 1994-2018… 24 senedir izlemişler. 24 sene sonra, bütün milletin ekranlarda izlediği, sonra da suç örgütü diye yargılanan bir kişi, ismi Adnan Oktar, hapse atılıyor. 24 sene sonra, göstermelik bir yıkım yapıyorlar. Sonra burada bir işte malum süreç… Bir yabancı kişi geliyor, bir mülkiyet alıyor, izin alıyor ve usulsüz süreçler işliyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşaat yapıldığı ihbarı sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos tarihinde olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin, izinsiz yapılan inşaata ilişkin hazırladığı tespit tutanağında, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı belirlenen alandaki tüm inşaat faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilmişti.

Yapının olduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, yakın zamanda Rus işadamı tarafından satın alındığı öğrenilmişti.

Ekipler, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti yapıldığı tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alana sabah saatlerinde geldi. Alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerin yıkımına iş makineleriyle başlandı.