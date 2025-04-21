İmamoğlu ve 28 kişi 'diploma' ifadesi verecek

Düzenleme: Kaynak: Ekol TV
İmamoğlu ve 28 kişi 'diploma' ifadesi verecek

İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'diploma' soruşturmasında İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilenler ifadeye çağırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı BB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber 28 kişinin diploması 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçesiyle İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; İmamoğlu hakkında başlatılan 'diploma' soruşturmasında, İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilenler, soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

İstanbul Üniversitesi, savcılığa 57 kişilik bir liste sundu. Listede, diploması iptal edilenlerin iptal edilme nedenleri gösterildi.

Listede Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Yatay geçiş işlemi öğrenci kütüğüne mezun olunan kuruluş ile değil YÖK tarafından tanınır olan farklı bir üniversite ile yapılmış"

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